Une présentatrice de Boston affirme qu’elle a été licenciée après avoir filmé un camée pour le nouveau film Netflix d’Adam Sandler, Hubie Halloween. WHDH Channel 7 News La présentatrice du matin de Boston, Alaina Pinto, a tweeté jeudi matin que son apparition dans le film était une violation de son contrat. Elle est apparue dans une scène en tant que présentatrice de nouvelles pour une station de nouvelles fictive de Boston et habillée en Harley Quinn pour Halloween. Pinto a partagé une scène avec un journaliste joué par la vraie femme de Sandler, Jackie Sandler.

Pinto a déclaré qu’elle avait été licenciée “plus tôt cette semaine” et a partagé la nouvelle pour être “ouverte et honnête” avec les téléspectateurs. “L’année dernière, j’ai participé à une apparition dans le film Netflix récemment sorti par Adam Sandler, Hubie Halloween”, a écrit Pinto. “Ce faisant, j’ai violé par erreur mon contrat avec la station et je comprends pourquoi la direction, malheureusement, a choisi de me licencier. Je suis profondément déçu et attristé, et j’espérais que ce ne serait pas ainsi que les choses ont évolué.”

Elle a ensuite remercié les téléspectateurs et ses collègues de leur soutien. «Vous annoncer la nouvelle chaque matin était un honneur et un privilège», écrit-elle. “Je promets de rester en contact et de vous tenir au courant du prochain chapitre – l’avenir est radieux!”

Salut les amis! J’ai des nouvelles à partager…

Plus tôt cette semaine, j’ai été licencié de 7 News. Je publie ceci parce que je veux être ouvert et honnête avec vous tous. L’année dernière, j’ai participé à une apparition dans le film Netflix récemment sorti d’Adam Sandler, “Hubie Halloween”. (1/3) – Alaina Pinto (@alainapinto) 15 octobre 2020

WHDH n’a pas commenté la situation, rapporte le Boston Globe. Pino a rejoint le réseau en décembre 2016 en tant que reporter trafic. Auparavant, elle a travaillé comme journaliste du matin à Fox Local 44 et ABC Local 22 à Burlington, Vermont.

Hubie Halloween a été filmé dans le Massachusetts l’année dernière et est sorti sur Netflix le 7 octobre. Sandler incarne Hubie Dubois, une employée d’une épicerie fine de Salem qui aime Halloween et doit maintenant sauver la ville d’un ravisseur. Le casting de stars comprend de nombreux collaborateurs fréquents de Sandler, dont Steve Buscemi, Kevin James, Ray Liotta, Julie Bowen, Rob Schneider, June Squibb, Kenan Thompson, Steve Buscemi, Maya Rudolph, Michael Chiklis, Tim Meadows et Colin Quinn. Il a été réalisé par Steven Brill, qui a réalisé Sandler dans The Do-Over et Sandy Wexler, qui ont également été diffusés sur Netflix.

Le film regorge de camées des amis et de la famille de Sandler. Même ses deux filles. «Ils veulent tous les deux le faire jusqu’à ce que nous le fassions», a déclaré Sandler à Polygon. “C’est toujours comme [mumbling], ‘Puis-je faire ceci?’ Ensuite, je me suis dit: ‘Ouais, super, mec.’ Et puis nous y arrivons, et c’est comme: «Combien de temps devons-nous faire ça? Qu’est-ce qui s’est passé? Vous étiez tellement excité à ce sujet hier soir. “