Pendant deux saisons sur Mindhunter, l’acteur Cameron Britton a incarné le tueur en série Ed Kemper, un rôle qui lui a valu une nomination aux Emmy pour acteur invité exceptionnel dans une série dramatique. Alors que l’acteur s’est depuis tourné vers le rôle de l’héroïque et incompris Richard Jewell sur Manhunt: Deadly Games, lors d’une récente interview exclusive avec PopCulture.com, il a réfléchi à son travail avec le réalisateur David Fincher sur le projet Netflix. Selon Britton, son passage sur Mindhunter l’a aidé à trouver une nouvelle façon de penser à lui-même et à sa propre perception de son travail.

En parlant exclusivement avec PopCulture.com, Britton a partagé qu’il en retire beaucoup de ses rôles, y compris une meilleure compréhension de lui-même. Ce n’était pas différent quand il s’agissait de son temps sur Mindhunter. “Mindhunter a été une reconstruction épique dans ma réflexion sur moi-même et l’art. Je suis toujours en train de reconstruire à partir de cela”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait pu apprendre sur lui-même à travers les différents rôles tout au long de sa carrière. “C’était la base d’une nouvelle direction dans ma vie. Ce que j’ai réalisé sur ce plateau, c’est que jouer est un défi, dans la mesure où vous devez vous surprendre à chaque instant. L’idée d’entrer dans une scène avec un tas de livraisons préconçues de comment faire une ligne ou comment la bloquer. Vous savez, “Je vais dire cette ligne, puis mettre ma main sur ma joue, puis dire cette ligne.” Ce genre de choses, ce n’est pas la vraie vie. Et c’est un défi majeur dont vous avez besoin pour vous surprendre sur chaque ligne. “

Britton a poursuivi en expliquant qu’il ne croyait pas qu’il trouvait son pied sur Mindhunter. À un moment donné, il a même cru qu’il allait être renvoyé de l’émission. Avec l’aide de sa co-vedette, Jonathan Groff, et du réalisateur David Fincher, il a pu regarder sa performance dans une perspective renouvelée.

«Et aussi sur Mindhunter, je pensais, je veux dire, je pensais que j’allais être viré. J’essayais de ne pas me faire virer. Je ne pensais tout simplement pas que je faisais un excellent travail,» admit Britton. “Et Jonathan Groff et David Fincher ont dû me faire descendre du rebord, pour ainsi dire. Et quand j’ai découvert que les gens recevaient mon travail comme ils l’étaient, j’ai réalisé que ma perception de moi-même était fausse.” Il a ajouté: “Je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas vivre là où les gens me voient d’une certaine manière, et j’en suis inconscient. C’est donc devenu un objectif de toute une vie, ces deux choses.”

Il a été récemment rapporté qu’il n’y aurait peut-être pas de saisons supplémentaires de Mindhunter, dont la deuxième saison a été créée en août 2019. Mais vous pouvez toujours attraper Britton sur Manhunt: Deadly Games, qui est diffusé le samedi sur CBS à 20 h HE. De plus, assurez-vous de mettre PopCulture.com dans vos favoris afin de vous tenir au courant de Britton, Mindhunter et de tout ce qui concerne les actualités du divertissement.