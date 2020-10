Bien que Netflix n’ait pas encore annoncé si The Umbrella Academy reviendrait pour la saison 3, un ancien membre de la distribution est prêt à faire une autre apparition s’il le fait. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com pour sa série Manhunt: Deadly Games, l’acteur Cameron Britton, qui incarne Hazel dans le drame qui voyage dans le temps, a déclaré qu’il “adorerait” revenir à la série pour reprendre le personnage préféré des fans.

Le sort de Hazel a pris un tournant pour le pire vers le début de la deuxième saison de la série Netflix, qui a été créée en juillet dernier. Mais comme la série incorpore des éléments de voyage dans le temps, il est impossible de dire si son personnage pourrait réapparaître dans une chronologie ou une mode différente. S’il y avait un moyen pour Hazel de revenir, Britton serait à bord. “J’ai toujours confiance en quoi que ce soit [showrunner] Steve Blackman va faire avec ces gens “, a déclaré l’acteur à PopCulture.com.” Il fera ce qu’il y a de mieux pour la série. J’adorerais être de retour. “

Comme Britton a continué à l’expliquer, il serait incroyablement significatif de reprendre Hazel car le personnage occupe une place spéciale dans son cœur. “Hazel est une fête pour moi car, à cette époque, je n’avais tout simplement pas l’impression de pouvoir être un homme. Je me sentais comme un garçon”, a-t-il déclaré. «J’avais l’impression d’être perçu comme un garçon dans la vie et que ce n’était tout simplement pas possible pour moi de jouer un homme. Et ils en parlent beaucoup, avec eux embrassant leur féminité et leur féminité. Et je pense que c’est une chose pour les hommes en leurs 20 ans également. Certains d’entre eux n’ont tout simplement pas tout à fait adopté leur masculinité d’une bonne manière. Et j’ai trouvé ça avec Hazel. “

(Photo: Netflix)

Le temps de Britton à The Umbrella Academy a également laissé un impact durable sur lui – un impact qui a non seulement affecté sa carrière d’acteur mais aussi sa croissance personnelle. “Je me sentais, en avançant, je me sens confiant en jouant aux hommes. Je pourrais jouer un soldat ou quelque chose comme ça”, a déclaré la star de Mindhunter. “C’était plutôt cool. J’adore jouer avec ce type, et c’était intimidant au début parce qu’il n’a pas de trame de fond, il n’a pas de personnalité, alors je devais tout comprendre. Et vous n’avez qu’un peu de temps pour le faire parce que la série est totalement concentrée sur Hazel. Donc j’ai l’impression que les premiers épisodes, il n’est pas tout à fait là, mais à mi-chemin de la première saison, vous commencez à voir le personnage prendre vie. “

L’expérience ne s’est pas déroulée sans sa propre récompense enrichissante de relations; il chérit sincèrement et humblement. “J’ai rencontré beaucoup de bons amis sur celui-là”, a-t-il déclaré. “Donc, Umbrella sera toujours vraiment spécial.”

Pour en savoir plus sur Cameron, Manhunt: Deadly Games et toutes vos stars et émissions de télévision préférées, gardez-le dans vos favoris sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles et suivez-nous sur Twitter pour des nouvelles fraîches et actualisées.