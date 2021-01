C

Les espoirs d’améron Norrie d’une deuxième finale ATP en carrière ont été anéantis par Sebastian Korda en demi-finale du Delray Open.

Le n ° 3 britannique a sauvé trois balles de match avant de finalement succomber à une défaite 6-3, 7-5 contre son adversaire de 20 ans.

Bien qu’il n’ait pas réussi à se qualifier pour la finale, c’était un début d’année prometteur pour Norrie dans un événement où il devait être rejoint par ses compatriotes britanniques Dan Evans et Andy Murray, seulement pour que le duo renonce à l’événement pour réduire le risque Covid. et voyagez directement en Australie.

Norrie s’envolera désormais directement à Melbourne pour ses propres préparatifs pour l’Open d’Australie, un événement qu’il n’a pas réussi à franchir le premier tour en deux tentatives.

Pour Korda, c’était une démonstration de forme opportune, 22 ans après que son père Petr ait soulevé le premier Grand Chelem de l’année, et Korda Sr était sur la touche dans ce qui s’est avéré une victoire en demi-finale relativement confortable.

en relation

“Je suis excité en ce moment, je ne pourrais pas être plus heureux”, a déclaré Korda après avoir battu un joueur classé 45 places au-dessus de lui dans le monde plus âgé. «Je me suis échauffé avec mon entraîneur, il frappe la balle la plus plate possible, alors ça a marché aujourd’hui.

«Norrie a un jeu super délicat, son revers est de classe mondiale et son coup droit une fois qu’il roule sur un centre est difficile à défendre. Je suis super content de la façon dont je suis resté agressif et a joué tout le match.

Norrie a eu ses chances de prendre l’ascendant, la rupture dans le cinquième match a perdu 3-1 pour se briser à nouveau deux matchs de service plus tard.

Korda était aux commandes pendant une grande partie du deuxième set, mais a subi une oscillation en servant à 5-4 et n’a pas réussi à convertir deux balles de match, en partie à cause d’une double faute. Cela a permis à Norrie de se replier uniquement pour que son adversaire se calme pour briser à nouveau Norrie pour le match.