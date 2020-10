Camila Cabello est capturée amoureuse d’un homme de premier plan de Cendrillon | Réforme

Apparemment, la chanteuse Camila Cabello a surmonter Shawn Mendes après leur rupture, comme elle a récemment été vue très affectueuse avec l’une de ses co-stars du prochain film “Cendrillon”.

Camila Cabello et Shawn Mendes avaient une relation que beaucoup enviaient et que l’on pensait durable, cependant, il y a plusieurs semaines, la rumeur a commencé à dire qu’ils étaient séparés.

Maintenant, celui qui sera le protagoniste de “Cendrillon” a été vu très affectueuse avec le galant Nicolas Galitzine, quelques semaines après la rumeur d’une rupture avec le chanteur Shawn Mendes.

Ce sont plusieurs médias qui ont partagé que le couple américain avait mis fin à leur relation, alors maintenant Camila a été vue très aimant avec qui sera-t-il «Prince Robert», dans le film, qui est joué par Nicholas Galitzine.

La chanteuse, via son compte Instagram officiel, a partagé plusieurs photos à côté de Nicholas où elle effectue des gestes et des poses montrant la bonne relation qu’ils ont eue pendant l’enregistrement de la nouvelle version de l’histoire de Disney.

Cependant, aucun d’eux n’a été montré en tant que couple et elle n’a donné aucune indication dans sa belle dédicace d’anniversaire, en plus du fait que leur rupture supposée n’a pas encore été confirmée ou démentie par Camila ou Shawn.

Joyeux anniversaire à ce gars! Il joue le prince dans notre film Cendrillon (alerte spoiler: c’est une version assez différente de l’histoire)! Et c’est aujourd’hui votre ANNIVERSAIRE! J’ai hâte que vous nous voyiez si stupides sur grand écran que je vous aime tellement Nickster », a écrit Camila dans le post.

Et bien qu’ils n’aient pas révélé comment sont vraiment Cabello et Mendes, l’interprète de “My oh my” est dans une étape incroyable de sa carrière puisqu’en plus de sa musique, elle consacre désormais son temps pour son premier rôle principal.

En fait, récemment, les premières images de Camila en tant que Cendrillon sont finalement apparues et elles sont vraiment spectaculaires, à travers elles, nous pouvons voir la beauté de l’interprète comme la nouvelle version du personnage bien-aimé.

Une fois de plus, le conte classique raconté par les frères Grimm sera transféré du grand écran, bien qu’avec pas mal de différences, pour le plus grand plaisir de ceux qui suivent le chanteur et apprécient les histoires classiques.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il convient de mentionner que la nouvelle adaptation de Cendrillon est produite par Sony Paintings et est dirigée par Kay Cannon et malheureusement, comme beaucoup d’autres films, les enregistrements ont dû être interrompus indéfiniment en raison de la pandémie qui a éclaté au début de 2020.

Dans les nouvelles photographies, nous pouvons voir la chanteuse avec la garde-robe de bondage tout en chantant et en posant avec ses collègues, il convient de mentionner que le matériel a été divulgué via Twitter via un compte stan de Cabello.

Il faut mentionner que ce n’est pas la première fois que Cendrillon atteint le grand écran, puisque l’adaptation la plus récente est celle réalisée par Disney en 2015, réalisé par Kenneth Branagh et mettant en vedette Lily James et d’autres actrices qui sont également devenues Cendrillon pour le cinéma sont Drew Barrymore, Hilary Duff, Selena Gomez et maintenant Camila Cabello rejoint la liste dans une adaptation qui aura de grandes différences avec l’histoire originale.

Comme vous vous en souvenez peut-être, dans l’histoire originale de l’histoire, le protagoniste est blond et aux yeux bleus, cependant, une étoile lointaine a eu l’occasion de montrer de telles caractéristiques, donnant un exemple clair de l’importance que la représentation et la représentation ont acquise. diversité sur grand écran, en particulier à Hollywood.

Cela peut vous intéresser: ils montrent les premières images de Camila Cabello dans le rôle de Cendrillon