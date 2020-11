La quarantaine les a forcés à prendre la décision de vivre ensemble et apparemment ce fut un succès. Voici les photos qui le prouvent.

Plus d’un an après avoir confirmé leur relation et après plusieurs années d’amitié, Shawn et Camila montrent que leur relation est plus consolidée que jamais en partageant leurs promenades matinales caractéristiques dans leur quartier de Miami.

La chanteuse cubaine, devenue célèbre après sa participation au groupe féminin Fifth Harmony, s’est parfaitement nichée sous le bras de son petit ami pendant qu’ils faisaient une petite promenade matinale.

La star de 23 ans, qui compte plus de 50 millions d’abonnés sur Instagram, était magnifique dans un ensemble sportif de haut et de legging bleu ciel à motifs, qu’elle a associé à un pull long à manches courtes et des tongs plates-formes noires.

Camila portait son visage naturel, sans une goutte de maquillage et avait ses cheveux ondulés attachés en arrière.

Shawn a également opté pour un look sportif en short gris avec muscle blanc et tongs noires. Incontournable, une tasse de café à la main qui buvait en discutant avec Camila.

Selon DailyMail.com, Shawn sortira son nouvel album “Wonder” le 4 décembre et visitera de petits théâtres indépendants au Royaume-Uni pour les soutenir après la crise pandémique.

