Après quelques mois pleins de rumeurs entre interruption Camila Cabello et Shawn Mendes, la chanteuse ont décidé de briser le silence et de répondre à tout ce qui a été dit sur leur relation.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Camila Cabello et Shawn Mendes vivaient la quarantaine ensemble, cependant, maintenant que les choses reviennent un peu à la normale, ils ont repris leurs activités en solo et se concentrent chacun sur leurs nouveaux projets.

Maintenant, Shawn se concentre sur son nouveau matériel musical et Camila sur le nouveau remake de “Cendrillon”, ceci étant ses débuts sur grand écran, cependant, cela a commencé à inquiéter beaucoup ses fans, qui pensent que la relation a atteint leur fin.

Et selon le portail InTouch, Camila Cabello et Shawn Mendes ont décidé de passer un peu de temps dans leur relation et apparemment la distance entre eux a commencé en août dernier, ce qui a déclenché vraiment fort sur un possible séparationcar ils n’ont rien partagé à leur sujet ensemble.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune nouvelle à ce sujet qui confirme le statut de leur relation amoureuse, mais c’est Cabello qui a décidé de parler à propos de la rupture présumée et partageant un message sur leurs réseaux sociaux adressé à Shawn Mendes au milieu de la situation.

C’est sur son compte Instagram officiel que la chanteuse a partagé une vidéo du Canadien, puisque Shawn a récemment annoncé la sortie de son nouvel album et publié le teaser avec une petite lettre pour mettre fin à toutes les rumeurs sur leur rupture et tout semble indiquer que ils se rencontrent ensemble et très amoureux.

L’interprète de “My oh my” a félicité son petit ami pour son nouvel album qu’il a décrit comme quelque chose dont le monde a besoin en ce moment, car la nouvelle musique de Shawn est magique et je travaille pendant ces mois de quarantaine pour capturer son âme et un morceau de lui-même.

De plus, Mendes a répondu à sa publication qui n’a écrit qu’un emoji de cœur et un visage montrant qu’ils sont en effet toujours ensemble.

Camila a également souligné qu’elle était fière de lui et de la personne qu’il est, mettant fin à toute rumeur sur une rupture entre eux et comme prévu, certains fans ont été émus par les mots de Camila, car ils assurent qu’elle est la petite amie dont il a besoin. et cela vous donne un soutien inconditionnel.

Donc, avec cela, il est clair que leur «séparation» actuelle n’est que pour des raisons de travail, puisque les deux doivent remplir leur agenda dans différents pays, cependant, il n’y a pas de rupture entre les deux.

D’un autre côté, il y a quelques jours, il y avait une rumeur selon laquelle Camila était maintenant avec quelqu’un d’autre, et rien de plus ni de moins que sa co-vedette du film dans lequel elle a joué.

Cela est dû au fait que la chanteuse, via son compte Instagram officiel, a partagé plusieurs photos à côté de Nicholas où elle exécute des gestes et des poses montrant la bonne relation qu’ils ont eue pendant l’enregistrement de la nouvelle version de l’histoire de Disney.

Cependant, aucun d’eux n’a été montré en couple et elle n’a pas donné d’indications dans sa belle dédicace d’anniversaire, cela indique donc qu’ils sont simplement de bons amis et qu’il n’y a rien d’amour entre eux, car Camila et Shawn sont toujours ensemble.

De plus, il y a quelques jours, les premières images de Camila en tant que Cendrillon sont enfin apparues et elles sont vraiment spectaculaires, à travers elles, nous pouvons voir la beauté de l’interprète comme la nouvelle version du personnage bien-aimé.

Dans les nouvelles images, nous pouvons voir la chanteuse avec la garde-robe de bondage tout en chantant et en posant avec ses collègues, il convient de mentionner que le matériel a été divulgué via Twitter via un compte stan de Cabello.

