Camila Soi a confirmé son histoire d’amour avec Diego Boneta | .

Peut-être l’une des surprises que tout le monde s’attendait à connaître ou plutôt à accepter était la relation amoureuse entre Diego Boneta et l’actrice Camila sodi Il semble que les deux ont accepté qu’ils sont une gestion émotionnelle et romantique.

L’actrice mexicaine Camila Sodi a participé à certains chapitres de la première saison de la plateforme Netflix “Luis Miguel la série“, jouant Erika qui dans la vraie vie est Isabella Camil.

D’après ce que l’on peut voir, l’amour de ses personnages a dépassé l’écran, cette nouvelle a été donnée grâce au nouveau film intitulé “New Order” sorti le 22 octobre de cette année, qui met en vedette Naian González Norvind, demi-soeur de Camila et Diego Boneta.

Comme vous vous en souvenez, la série Luis Miguel a été lancée en 2018, chaque dimanche un nouveau chapitre était présenté et des émotions étaient à la surface, pendant un temps c’est que certaines images ont commencé à circuler notamment sur Internet où Diego et Camila très ensemble et pas exactement dans les enregistrements de Netflix.

Immédiatement, les médias ainsi que leurs fans ont commencé à partager des rumeurs concernant une relation qui, plus que du travail, était un intérêt amoureux de la part des deux acteurs, mais Diego Boneta et Camila sodi Ils ont rapidement mentionné que leur relation était uniquement et exclusivement du travail, bien qu’ils aient admis qu’ils étaient devenus amis.

Les célébrités sont généralement assez prudentes quant à leurs relations amoureuses, des artistes qui ne pensent pas qu’il est bon dès le premier moment de crier sur les toits qu’ils ont une relation avec une autre personnalité de la série, donc ils ont tendance à être extrêmement discrets, peut-être que cela s’applique pour Camila Sodi et Diego Boneta.

Lors de la première du film de sa demi-soeur, elle a partagé via Instagram une publication dans laquelle un billet de cinéma est apparu, Camila a décidé d’écrire une dédicace très spéciale et intéressante, qui a immédiatement clarifié les rumeurs que ses millions de fans avaient. .

Dans la dédicace il a mentionné qu’il irait voir sa sœur en la labellisant et en même temps il a ajouté “et je t’aime tellement à l’ancienne”, ses fans ont été très surpris de voir que le label était dirigé vers Diego Boneta! avec cela, il confirmerait sa relation passée avec l’acteur en 2018, alors qu’ils enregistraient encore “Luis Miguel la série” dans sa première saison il y a deux ans.

Actuellement, l’ancien couple enregistre la deuxième partie de la biosérie Netflix, basée sur la vie et la carrière de Luis Miguel, également connu sous le nom d’El sol de México.

Selon le portail E! En ligne Latino, le couple a mis fin à leur relation parce que l’acteur a commencé à flirter avec l’actrice argentine Soledad Fandiño, une action qui Camila sodi Je ne tolère pas, cette dernière information a été partagée par Sebastian Reséndiz collaborateur de l’émission matinale Hoy.

La carrière de Camila Sodi et de l’acteur et chanteur Diego Boneta Il a beaucoup proliféré ces dernières années, les deux ont eu des projets différents et sont devenus deux grandes personnalités du Mexique et d’autres parties du monde, bien que ce soit Camila Sodi qui se soit démarquée le plus des deux, on sait donc qu’ils maintiennent un très beau amitié.

La nièce de l’actrice, chanteuse et femme d’affaires Thalia a eu l’opportunité de travailler sur de grands projets pour la télévision, en plus d’être considérée comme l’une des artistes les plus belles et aimées de tout le Mexique, elle vole continuellement les soupirs de ses fans dans partout où une de vos photos ou vidéos apparaît.

