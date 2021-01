Camilo enregistre la baignade d’Evaluna et suscite la controverse | Instagram

Des centaines d’utilisateurs sur les réseaux sociaux pensent que le chanteur Camilo Il a déjà dépassé ce qu’il a publié sur ses réseaux à propos de sa relation, puisqu’il a récemment enregistré sa femme Eva Luna pendant qu’il se baignait.

La manière dont Camilo exprime son amour pour Evaluna continue de susciter des divergences d’opinions parmi les utilisateurs sur les réseaux sociaux, car il y a ceux qui soulignent qu’ils sont un peu intenses et exagérés lorsqu’ils révèlent leur coexistence en couple à travers leur réseaux sociaux.

Et cette fois, ils sont revenus pour donner de quoi parler, puisque le chanteur a partagé dans ses InstaStories le moment où sa femme a pris un verre. douche, qui a provoqué la polémique pour les utilisateurs du réseau, soulignant que cette vidéo était déjà trop.

Dans l’enregistrement de quelques secondes que le chanteur colombien a partagé, seules les jambes et une partie des pieds de la fille de Ricardo Montaner peuvent être distinguées.

Elle », a écrit Camilo dans la vidéo controversée où la chanteuse est également apparue en arrière-plan et sans vêtements.

Malgré cela, il semble que le couple ne soit pas gêné par les critiques qu’ils ont reçues, car ils forment sans aucun doute l’une des relations les plus aimées et les plus solides de la série, malgré ce qui est dit à leur sujet et la preuve en a été qu’ils continuent à télécharger ces types de moments de leur vie sur les réseaux sociaux.

Il est à noter que c’est en 2014 que le couple s’est rencontré, car en fait le lancement d’un shampooing en Colombie les a amenés à se rencontrer et à interagir pour la première fois.

Et bien qu’à ce moment-là, les étincelles d’amour ne sautent pas tout de suite, puisqu’ils ont tous les deux un partenaire, ce sera la rencontre qui donnera lieu au début de cette histoire.

Un an a été celui qui a dû s’écouler pour que je sache que les deux se reverraient et ce n’est qu’en 2015 que les deux avaient déjà fini avec leurs partenaires respectifs que lorsque le talentueux chanteur colombien a écrit Eva Luna un message direct sur Twitter, pour demander votre numéro WhatsApp.

Le message se terminait par de multiples conversations qui réduiraient la distance entre les deux (Evaluna à Miami et Camilo à Bogotá), qui se termineraient par une invitation à aller au cinéma.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Malheureusement, dès les premiers mois de rencontre, le père de Camilo il était déjà atteint d’une grave pneumonie. Situation qui conduirait Eva à devenir le soutien maximal de Camilo et bien sûr un geste qui lui ferait comprendre qu’elle était la bonne femme.

Comme prévu, après des mois à se connaître, la relation a finalement été officialisée, donc à partir de ce moment, les photos romantiques ont commencé à pleuvoir sur leurs réseaux sociaux respectifs, cependant, ce qui était le plus surprenant, c’était le dévouement que Camilo il a fait Eva avec sa chanson thème “Medialuna”.

Après trois ans de fréquentation, en 2018, le moment attendu est venu par une demande romantique et très originale d’une main qui définirait nos couples comme envieux.

Tous deux ont partagé le moment spécial qui marquerait le début d’une grande histoire sur leur chaîne YouTube officielle dans laquelle ils partagent les moments les plus tendres de leur relation, ce qui remplirait les fans d’émotion.

Une salle de cinéma, la projection de contenus spéciaux et la famille des deux (cachés, mais présents), ont été ceux qui ont donné lieu à l’une des meilleures demandes de main que nous ayons vues.

Enfin, c’est le 8 février 2020 qu’ils se sont mariés au milieu d’une grande fête qui a noté la grande chimie qu’ils ont et non seulement l’amour qu’ils professent entre eux, mais aussi de tous ceux qui les entourent.

Cela peut vous intéresser: Evaluna Montaner révèle qu’elle a été victime du virus Un cauchemar!