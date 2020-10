Camilo offrira un concert acoustique avant le Latin Grammy | .

L’artiste colombien Camilo sera en première le jeudi 29 octobre prochain, les sessions acoustiques de 2020 «Camino a los Latin Grammys», étant la chanceuse et la privilégiée d’ouvrir cette incroyable saison de concerts.

Camilo présentera ce jeudi l’événement organisé par l’Académie de musique latine avant la cérémonie de remise des prix, qui aura lieu cette année le 21 novembre.

Il ne fait aucun doute que c’est un honneur pour le chanteur, puisqu’il a peu à peu réussi à conquérir son public et bien sûr les médias.

Quand vous êtes petit et que vous commencez à chanter, à jouer d’un instrument, ils vous disent toujours de voir si vous pouvez gagner un Grammy. Avoir cette possibilité maintenant avec mon propre travail, avec mon premier album, dépasse tous les rêves », a déclaré l’artiste à ..

Il est à noter que l’interprète de “Vida de rico” a six nominations pour son travail dans son album “Por primera vez”, sorti en avril dernier de cette année.

Pour l’artiste de 26 ans, il en va de même pour la série de concerts proposés par l’Académie, qui avant lui avait comme protagonistes Alejandro Sanz, Maná, Franco de Vita et Juanes.

Quand ils m’ont invité, j’ai ressenti plus qu’un honneur. C’était comme une reconnaissance implicite que nous faisons bien les choses, même si nous avons fait (avec son équipe) cet album sans penser aux récompenses. On n’imagine pas que quelque chose comme ça puisse arriver avec le premier album », a-t-il admis.

Dans ce prochain concert, il se retrouvera à chanter des chansons de son album acclamé, avec lequel il a réussi à entrer dans le cœur de millions de personnes à travers le monde, car il a une voix imbattable et ses paroles arrivent vraiment.

Le répertoire comprendra les chansons de «Pour la première fois», ainsi que certaines des chansons que j’ai faites pour d’autres artistes et des collaborations auxquelles j’ai participé », a-t-il révélé.

La liste est longue, car Camilo Il a commencé la musique à l’âge de 14 ans et bien qu’il n’ait jamais eu son propre album avant cette année, ses compositions incluent des tubes comme “El clavo” de Prince Royce et le remix avec Maluma, “Pa´dentro” de Juanes et ” Sans pyjama “par Becky G et Natti Natasha, entre autres.

Il convient de mentionner qu’il y a aussi «Tattoo», la chanson de Rauw Alejandro qui, avec la participation de Camilo, est devenue l’une des chansons les plus jouées en espagnol sur TikTok et sur les plateformes de musique numérique.

Les chiffres de la plate-forme indiquent qu’il y a eu jusqu’à présent plus de 540 millions de reproductions de la chanson et environ 1,4 million de vidéos avec le #tatuajechallenge, dans lequel les utilisateurs de l’application enregistrent eux-mêmes la chorégraphie créée par un groupe d’amis dirigé par Evaluna Montaner, la femme de Camilo depuis février dernier.

L’auteur-compositeur-interprète a assuré que certaines de ces chansons ont déjà trouvé leur place dans le répertoire du récital, en plus de collaborations telles que «La boca», avec ses beaux-frères Mau et Ricky, et ses propres chansons telles que «Tutu», qu’il a sorti avec Pedro Capó et à laquelle Shakira a été ajoutée dans le remix, et la ballade à succès «El misma aire», qui après la version originale a reçu la voix de l’espagnol Pablo Alborán.

Je vais également aborder les chansons qui sont déjà sorties de ma prochaine production, comme «Vida de rico», dont nous faisons la promotion maintenant », a-t-il déclaré.

Comme petit, Camilo Il a assuré qu’il comprendra également des surprises en tant qu’artistes invités, parmi lesquels Efe a confirmé que Mau et Ricky se retrouveraient.

Ce sera de Mexico et l’endroit où nous allons le faire est incroyable, magique. Cela va parfaitement avec mon style et avec le style du concert, qui s’adapte aussi très organiquement à ma musique, puisque c’est ainsi que je compose, uniquement avec ma guitare ou mon cuatro », a-t-il indiqué.

La série de concerts “Camino a los Latin Grammy” sera diffusée pour la première fois sans restrictions pour tout le public et pourra être vue sur la page Latin Grammy de Facebook à 22h00 et aura un format rappelant les sessions acoustiques du “MTV Unplugged”, avec peu d’audience dans les petits espaces.

C’est ce que j’aime le plus, la musique en intimité avec le public “, a révélé Camilo. Cette année, grâce au covid-19, elle aura un public plus restreint et toutes les règles de sécurité biosanitaire seront respectées, a rapporté l’organisation Latin Grammy.

Camilo a considéré cette année 2020 comme l’une des années les plus importantes de sa vie car en plus de son mariage et de sa «merveilleuse» lune de miel à Bali, est sorti son album qui lui a donné tant de satisfaction

De plus, Camilo et Evaluna seront les hôtes des Nickelodeon Kids Choice Awards au Mexique le 3 novembre.

Et bien que les réalisations professionnelles l’aient au paradis, Camilo Il a reconnu qu’une grande partie de son esprit est sur ceux qui me gardent enraciné.

