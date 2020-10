Alors que sa date d’accouchement approche à grands pas, Camryn, 16 ans, enceinte, subit un autre coup dur lorsque son petit ami Cam perd son emploi au milieu de la pandémie COVID-19. Dans un aperçu exclusif de PopCulture des tout nouveaux 16 ans et Enceinte de mardi, l’adolescente future tente d’équilibrer le retour au travail pendant la pandémie et la préparation d’un bébé, tout en finissant ses devoirs à l’heure.

Même si sa mère a des inquiétudes quant à la sécurité de son retour au travail, Camryn sait qu’elle doit l’intensifier après avoir appris que Cam a perdu son emploi à cause du coronavirus. “Je ne sais pas comment nous allons avoir l’argent pour payer les couches et le lait maternisé et tout le reste,” se demande Cam, plaçant ses espoirs dans une baby shower initialement prévue pour le couple.

Travailler si tard dans sa grossesse dans des circonstances aussi stressantes est «vraiment fatiguant», admet Camryn à Cam après lui avoir annoncé la mauvaise nouvelle. Tout cela s’ajoute à la charge supplémentaire de travaux scolaires, que l’enseignante de Camryn veut qu’elle termine tôt au cas où son bébé naîtrait tôt. “Cela me stresse vraiment très fort”, continue-t-elle, “et cela ne fait qu’ajouter au stress que j’ai déjà.”

Cam assure à sa petite amie qu’il déposera une demande de chômage, mais Camryn est toujours plus que préoccupé par l’argent. «Avec mon salaire de 36 dollars par jour, il ne nous suffit pas de payer quoi que ce soit», lui dit-elle. “Et avec le bébé dans deux mois, ça me donne seulement 800 $ si je garde tout. Ça ne va pas [be] assez d’argent pour tout ce dont nous avons besoin. »

Ce budget met en suspens les rêves de Cam et Camryn d’avoir leur propre place, et lorsque la douche est reportée à cause du virus, la future maman craint vraiment de ne pas avoir ce dont elle a besoin pour le bébé. Alors que sa mère lui assure qu’ils vont prendre une sorte de douche, il est clair que Camryn se sent dépassée, surtout quand elle dit à sa mère que le médecin a mis une limite à une personne qui pourra être avec elle lors de l’accouchement.

«J’ai l’impression que ce serait un peu impoli de laisser Cam à la maison et de devoir lui envoyer des photos et qu’il ne puisse pas être là», dit-elle à sa mère, qui est choquée de ne pas pouvoir l’accompagner. fille mineure à l’hôpital. «En te voyant traverser ça, ça a été très émouvant pour moi», explique sa mère. «Tu sais, ça a juste été dur. Parce que je sais que toi et Cam êtes vraiment proches, et je ne veux jamais entrer au milieu de ça, mais je veux aussi être là avec toi.

«Tu es ma fille unique. Tu es la seule personne avec qui je peux faire ça. Ça y est», poursuit-elle. «Je m’inquiète pour toi et j’ai l’impression qu’il n’y a pas d’amour plus fort dans ce monde que l’amour qu’une maman a pour ses enfants. Tu vas le découvrir bientôt. Tu le ressentiras et tu comprendras. L’image sera très claire. ” Camryn pourra-t-elle faire le bon choix pour elle avant son jour d’accouchement? 16 and Pregnant est diffusé le mardi à 21 h HE sur MTV. Pour en savoir plus sur la franchise 16 and Pregnant de PopCulture, cliquez ici.