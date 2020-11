Candace Cameron Bure réfléchit toujours aux retombées de la photo pratique avec son mari Valeri Bure qu’elle a partagée sur Instagram en septembre. Alors qu’elle était sur le podcast Confessions of a Crappy Christian, la star de Fuller House s’est ouverte sur les réactions négatives qu’elle a reçues de la communauté chrétienne et a ouvertement discuté de relations sexuelles avec son mari après leur mariage. Dans la photo ludique, mais controversée, Bure et Cameron Bure ont souri tandis que son mari avait son bras autour de son épaule avec sa main sur sa poitrine.

Cameron Bure, 44 ans, a déclaré que la photo avait été prise alors que le couple était en train de déjeuner avec leur fils Lev, 20 ans. Elle avait remarqué à quel point c’était “joli” à l’extérieur, alors elle voulait poser avec son mari pour une photo. «À la toute fin, il avait son bras enroulé autour de mon épaule, puis sur la toute dernière photo, il a attrapé mon sein», a déclaré Cameron Bure sur le podcast, rapporte PEOPLE. “Et j’ai dit, ‘Oh mon Dieu, c’est tellement drôle, puis-je s’il vous plaît poster ça?'”

À l’origine, elle n’a partagé la photo que sur son histoire Instagram, mais l’a ensuite publiée sur sa grille principale Instagram le 11 septembre. “Doux et épicé … 24 ans et ça compte”, a-t-elle écrit, ajoutant un emoji clignotant. Alors que le message a reçu des messages positifs, d’autres lui ont dit qu’il était “tellement inapproprié” pour elle de le publier en tant que chrétienne. Certaines personnes lui ont dit qu’elle devrait «être plus modeste».

“Je suis mariée depuis 24 ans. Je suis chrétienne, mon mari est chrétien et je suis vraiment fier que nous ayons réussi à rester mariés pendant 24 ans. Et le fait que nous nous amusions et que nous flirtions ensemble, cela fait partie de ce qui fait que notre mariage fonctionne », a déclaré Cameron Bure. “C’est quelque chose qui doit être célébré en tant que chrétien.” Elle a souligné plus tard que le sexe ne s’arrêtait pas «une fois que vous vous êtes marié».

“Le sexe est la bénédiction du mariage et je déteste quand les chrétiens sont comme, non, vous devez faire comme si vous n’aviez jamais eu de relations sexuelles, et nous savons seulement que vous avez eu des relations sexuelles trois fois parce que vous avez eu trois enfants,” elle a expliqué. «Si nous devons nous promettre les uns pour les autres et prêcher de vous sauver pour le mariage, alors le sexe doit être célébré dans le mariage».

Même après le mariage, Cameron Bure a déclaré qu’elle avait du mal avec sa sexualité. Elle pensait que Dieu «penserait négativement» à elle pour avoir eu des relations sexuelles ou «faire des choses ou s’amuser». Après s’être mariée, elle ne savait pas «comment ajuster mon cerveau». Finalement, elle a appris à l’accepter. «Il a fallu des années pour y travailler, puis pour le comprendre, pour en profiter, puis pour l’adopter», a-t-elle déclaré. «Maintenant, je l’embrasse tellement que mes enfants me disent: ‘Maman, s’il te plaît, arrête de parler de sexe. S’il te plaît, arrête.’ ‘

Dans une interview avec PopCulture.com quelques jours après la publication de la photo, Cameron Bure a déclaré qu’elle soutenait les démonstrations d’affection en public si elles étaient “faites avec goût”, ajoutant: “Après 24 ans de mariage, je veux dire, vous entendez plus de gens dire , “Ah, vous êtes marié. Ah, vous avez arrêté d’avoir des relations sexuelles. Oh, c’est tellement ennuyeux.” Et je me dis: “ Non, mais il ne doit pas en être ainsi. ” Donc le fait que je continue de m’amuser et que ce soit épicé et sexy et que nous passions un bon moment, je veux dire, c’est en grande partie pourquoi nous sommes toujours mariés. “