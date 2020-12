Après que Kirk Cameron ait organisé une manifestation de chants de Noël sans masque au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis, sa sœur Candace Cameron Bure rétablit les faits. Dans un message partagé le matin du réveillon de Noël sur son Twitter, la star de Fuller House a révélé qu’elle n’avait pas participé à la protestation des chants de Noël de son frère et qu’elle choisissait de “suivre les plus grandes directives” établies par le CDC en portant des masques et en pratiquant la distanciation sociale.

Cependant, Cameron Bure a poursuivi en soulignant qu’elle n’a pas «apprécié les tweets ignobles» sur sa famille, comme ceux qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux contre son frère et ancienne star de Growing Pains. “Je pense qu’un dialogue respectueux est la clé pour être entendu”, a-t-elle écrit dans le tweet jeudi. “Restez en sécurité.”

Je n’ai assisté à aucun événement récent de chants de Noël. De plus, je choisis de suivre les directives les plus strictes en portant un masque et une distance sociale lorsque je suis en public. Cependant, je n’apprécie pas les vils tweets sur ma famille. Je crois qu’un dialogue respectueux est la clé pour être entendu. Restez en sécurité🎄 – Candace Cameron Bure (@candacecbure) 24 décembre 2020

Le frère de Cameron Bure, âgé de 50 ans, Kirk Cameron a fait face à des réactions négatives pour avoir participé à son deuxième événement de chants de Noël mardi, qui était une infraction directe aux ordres de rester à la maison en Californie au milieu de la pandémie COVID-19 en cours. Cameron a été très franc dans sa position contre le verrouillage national des États-Unis, les manifestations se déroulant au milieu de la flambée des cas dans tout le pays. Ses événements sans masque ont rassemblé des dizaines de partisans, dont beaucoup ont été signalés comme des citoyens âgés.

Selon ABC 7, la plus récente manifestation de chants de Noël a eu lieu à l’extérieur du centre commercial Oaks à Thousand Oaks, en Californie, avec 75 à 100 personnes présumées présentes pour la manifestation sur le thème des vacances. En réponse à l’événement, les responsables du centre commercial Oaks ont publié une déclaration, expliquant que la manifestation organisée par Cameron était “un événement non sanctionné”. “Nous continuons de partager les préoccupations de notre communauté concernant ces événements irresponsables – mais protégés par la Constitution – et avons des forces de l’ordre sur la propriété. Nous avons contacté l’organisateur pour demander que l’événement soit déplacé”, indique le communiqué.

Il y a actuellement plus de 18,7 millions d’Américains qui ont été infectés par le coronavirus, avec plus de 329000 morts. Plus tôt cette année, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié des lignes directrices sur le port d’un masque en public afin d’empêcher le virus de se propager si rapidement.

“Nous ne sommes pas sans défense contre le COVID-19”, a déclaré le directeur Dr Robert R. Redfield en juillet. «Les masques en tissu sont l’une des armes les plus puissantes dont nous disposons pour ralentir et arrêter la propagation du virus – en particulier lorsqu’ils sont utilisés universellement dans un cadre communautaire. Tous les Américains ont la responsabilité de se protéger, ainsi que leurs familles et leurs communautés.

L’organisation a partagé des conseils sur les meilleures pratiques de port de masque, comme recommander à tout le monde de se laver les mains ou d’utiliser un désinfectant pour les mains avant de mettre un masque. En outre, ils ont fermement déclaré que tout le monde devrait porter un masque qui «couvre votre nez et votre bouche» et «le fixe sous votre menton». Il doit également s’ajuster «parfaitement contre les côtés de votre visage».