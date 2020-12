Entre les premières de Netflix En décembre 2020, il y en a un dont on parle peu mais qui en vaut la peine: la toile. Un court métrage émouvant réalisé par Frank E. Abney III, animateur de Pixar et Disney.

Canvas est un projet que Frank E. Abney III a réalisé avec d’autres animateurs et créatifs pendant cinq ans. C’est un court métrage qu’Abney lui-même a surpris par sa portée. Et, comme il l’a dit dans une interview avec Variety, Canvas a été réalisé comme un projet personnel et très intime. Son universalité et sa précieuse technique d’animation ont captivé le public et, après sa première sur Netflix, il ira sûrement plus loin.

Toile, ou l’histoire d’un duel

Canvas est un court métrage de 9 minutes seulement, et c’est dans sa brièveté que se trouve la profondeur de son message. Le film combine deux techniques d’animation, 2D et 3D, avec des résultats surprenants. L’histoire raconte l’histoire d’un homme qui doit partir après une grande perte. Comment construisez-vous et surmontez-vous un duel? Ce beau court métrage nous raconte sans aucun dialogue, bien qu’avec de nombreux messages.

Le créateur de Canvas a expliqué dans une interview comment est née l’idée de ce court métrage:

Je traversais une crise créative, essayant de naviguer dans l’industrie et de trouver ma place dans tout cela. Je prenais soin de ma nièce et les enfants sont si insouciants. Ils naviguent dans le monde sans avoir le fardeau des choses que nous avons sur nos épaules en tant qu’adultes. Cela m’a vraiment inspiré pour créer quelque chose.

Cela fait écho à l’histoire de Canvas, puisque la petite-fille du personnage principal est celle qui le conduit sur un chemin qu’il ne veut pas parcourir, et ce par son innocence et son “insouciance”. Cependant, ce chemin est efficace, mais surtout nécessaire pour une situation comme celle que vit notre protagoniste.

Animation et animateurs

Ce n’est pas la première fois que le projet personnel d’un animateur des grandes sociétés d’animation nous surprend. En 2016, nous avons rencontré Borrowed Time, réalisé par deux animateurs Pixar: Andrew Coats et Lou Hamou-Lhadj. Ce magnifique court métrage a été nominé aux Oscars dans sa quatre-vingt-neuvième tranche. Avec la musique du lauréat de deux Oscars, Gustavo Santaolalla – qui, soit dit en passant, a également créé sur Netflix sa série documentaire Rompan Todo: l’histoire du rock en Amérique latine.

Borrowed Time a un thème plus sombre et s’adresse davantage à un public adulte. C’est un projet qui en vaut la peine, ainsi que Canvas, dont nous avons parlé et qui a récemment été publié sur Netflix.

Le créateur de toiles Frank E. Abney III travaille chez Pixar et Disney depuis Frozen: A Frozen Avenue, où il est répertorié comme apprenti en animation. Après cela, il a été animateur dans Kung Fu Panda 3 (2016), Un patron en couches (2017), dans Coco (2017), dans Les Indestructibles 2 (2018), dans Toy Story 4 (2019) et dans le film le plus récent de la société: Soul.

Canvas a été réalisé comme un projet personnel et aussi comme un moyen pour son créateur de placer les histoires et les personnages qui, selon lui, devraient être présents dans les produits culturels. Et, Abney s’assure que la représentativité des différentes communautés qui composent la société est importante. Il a déclaré qu’il était nécessaire de présenter les personnages noirs comme des protagonistes et comme des porte-parole des messages les plus divers.

Sans aucun doute son court-métrage remplit sa mission et aussi, apparemment, sa recherche d’une place dans l’industrie en tant qu’animateur. Canvas est désormais disponible pour tous les abonnés Netlfix.

