Capi Pérez surprend avec sa chanson si similaire à Valentín Elizalde | INSTAGRAM

Cette journée Mu3rtos, le 2 novembre, au Mexique a été célébrée d’une manière formidable, alors Capi Perez et tous les chefs d’orchestre de l’émission matinale de Venga se sont déguisés de manière traditionnelle: en catrinas et catrines.

Bien qu’à cette occasion, nous approcherons Capi Pérez, car non seulement il s’est déguisé, mais aussi visité comme un norteño et a démontré l’une de ses compétences cachées, chantant presque le même que Valentin Elizalde, avec une vidéo à la fois surprenante et amusante.

Le célèbre comédien mexicain en a profité pour interpréter une chanson du Gaius doré, l’imitant presque à la perfection et imprimant son style pour nous faire rire un moment, même si ceux qui l’ont entendu étaient plus intéressés par le fait qu’il chante très bien, en chantant «Volveré a amar», une des chansons populaires du chanteur de musique régional déjà décédé.

El Capi a placé sa vidéo dans ses histoires officielles sur Instagram, où il a déjà partagé son grand goût pour l’interprète, de sorte que l’animateur de TV Azteca a également fait mention d’autres grands tels que Chalino Sánchez, c’est la raison pour laquelle il lui a donné son honneurs, à sa manière.

Toute la vidéo, on pouvait le voir tenir un micro tout en chantant le grand succès du chanteur, cependant, il a fallu attendre la fin lorsque le comédien a précisé qu’il s’agissait d’un filtre ne faisant qu’une petite blague comme s’il avait trébuché sur le câble de celui-ci. et c’est là que la réalité peut être vue, en prenant certains par surprise.

Si vous connaissez Capi Pérez, vous saurez sûrement que c’est un comédien mexicain qui est très doué pour improviser et qu’il a beaucoup de créativité pour ses blagues et bien sûr un grand charisme qui ne peut manquer.

De nombreux utilisateurs l’ont rencontré lors de sa participation avec Eugenio Derbéz pour son programme Amazon Prime: Lol, où nous avons également eu l’occasion de nous divertir et de beaucoup rire avec lui.

Cela fait plusieurs années depuis El Capi Pérez, mais a été caractérisé comme l’un des chefs d’orchestre qui a fait la plus grande grâce aux téléspectateurs, en raison de sa capacité à faire sourire les autres en conduisant Venga La Alegría, le jeune comédien gagne le cœur de tous ceux qui le connaissent.

Son vrai nom est Carlos Alberto et c’est une personne très dévouée dans son travail et assez transparente, car à certaines occasions, nous avons apprécié son innocence à chacune de ses occurrences, son imprudence et surtout ses blagues.

Dernièrement, il y a des rumeurs qui assurent qu’El Capi pourrait envisager de quitter cette émission de télévision mexicaine, car il est également très intéressé par ses projets en tant que stand-up, cependant, on ne sait pas s’il osera quitter un projet aussi grand qu’il est. c’est comme ça.

Au cas où vous ne sauriez pas ce qu’est le stand-up, l’un de ses pionniers au Mexique et à la télévision était Adal Ramones, avec ses drôles de monologues de Another Roll, bien qu’aujourd’hui il y ait une grande variété de personnalités qui font cela, quelque chose que Cap il veut le faire très vite et le reprendre le plus tôt possible, car il est très limité par la situation mondiale.