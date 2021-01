La police a découvert que l’un des émeutiers du Capitole des États-Unis transportait mercredi des milliers de cartouches et avait déclaré à des connaissances qu’il voulait tuer la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. La police amasse toujours des preuves après que les partisans du président Donald Trump ont attaqué le bâtiment du Capitole cette semaine. Selon un rapport de CNN, les procureurs s’intéressent désormais à l’homme lourdement armé – Cleveland Grover Meredith Jr. – et à ses intentions envers les dirigeants élus.

Meredith Jr. a été accusée d’avoir rédigé des menaces contre Pelosi et de possession d’une arme à feu et de munitions non enregistrées. Des documents judiciaires indiquent qu’il est venu à Washington, DC mardi – la veille du rassemblement de Trump, de l’émeute qui a suivi et du décompte des votes du collège électoral par le Congrès américain. Il aurait envoyé un texto à des amis et connaissances pour lui dire qu’il voulait tirer sur Pelosi ou l’écraser avec une voiture. Meredith Jr. était devant le tribunal vendredi pour la procédure initiale et est détenue au moins jusqu’à la semaine prochaine, lorsque sa prochaine audience est prévue.

Les SMS de Meredith Jr. indiqueraient qu’il envisageait de “mettre une balle dans [Pelosi’s] Noggin sur Live TV. “Il a également écrit qu’il portait avec lui” une tonne de … munitions anti-blindage. ” plus, en ajoutant des emojis de diable souriant pour l’effet.

Les procureurs fédéraux ont été pointilleux sur les détails à révéler au public alors que les enquêtes sur l’attaque du Capitole faisaient rage. Même ainsi, ce qu’ils ont annoncé est choquant et, dans certains cas, terrifiant. Y compris Meredith, 13 émeutiers présumés font maintenant face à des accusations fédérales, y compris un autre homme qui a emballé une camionnette à des pâtés de maisons du Capitole contenant des bombes artisanales et des armes non enregistrées.

Cet homme est Lonnie Leroy Coffman, qui a rempli son camion de napalm, de chiffons et de briquets faits maison – découverts par des chiens renifleurs de bombes seulement après l’émeute. Le camion de Coffman est resté là pendant des heures, avec une arme de poing sur le siège passager et un fusil d’assaut à l’intérieur également. Comme Meredith Jr., il sera détenu au moins jusqu’à la semaine prochaine.

Bien que ces arrestations montrent des progrès, de nombreux experts sont toujours perplexes quant à la façon dont des centaines de partisans de Trump ont réussi à se frayer un chemin dans le Capitole, à piétiner les lieux et à s’échapper sans être arrêtés. Beaucoup demandent des enquêtes plus approfondies sur la police du Capitole elle-même, qui pourrait être tenue pour responsable de cette chasse à l’homme tardive.