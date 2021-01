Captive Natti Natasha posant dans un maillot de bain rouge sur un bateau | AP

La belle dominicaine Natti Natasha Elle a décidé de faire plaisir à ses millions d’adeptes avec une photo en maillot de bain montrant sa belle silhouette, car sans aucun doute, elle a une anatomie impressionnante qui a beaucoup de gens amoureux.

Natti Natasha laisse les internautes stupéfaits chaque fois qu’elle décide de partager une photo d’elle-même sur son compte Instagram officiel.

Et il y a quelques mois, la regguetonera a ravi tous ses adeptes avec une photo dans laquelle elle porte un petit maillot de bain rouge, qui montre ses tatouages ​​et son corps sculptural.

Sur la photo, la chanteuse de 33 ans apparaît de face, exposant sa beauté assise sur un yacht avec un magnifique coucher de soleil derrière, et avec cette publication, la dominicaine a réussi à ravir ses milliers d’admirateurs.

Sans aucun doute Natti Natasha elle est l’une des divas urbaines qui conquièrent le monde de la musique avec ses efforts, son travail et son dévouement.

Cependant, en plus de son talent, de sa beauté et de sa sensualité, elle a gagné une communauté de fans sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle compte plus de 27 millions de followers.

Consolidée comme l’une des célébrités latines les plus suivies dans le monde virtuel, elle est aussi l’une des réveils les plus passionnés avec ses poses enflammées aux tenues révélatrices ou bik1ni.

Cliquez ici pour voir la photographie de Natti Natasha.

Comme prévu, cette publication a attiré l’attention de ses adeptes et ils y sont rapidement venus pour ce qu’elle a jusqu’à présent plus d’un million de likes et d’innombrables commentaires de ses fans qui l’ont remplie d’éloges. .

Mais ce n’est pas le seul article «de débauche» dont il se réjouit depuis quelques mois, car il partage continuellement ce type de contenu.

Il est à noter qu’à plusieurs reprises Natti Natasha Elle a été amoureusement liée à des chanteurs de grande importance, cependant, elle s’est toujours manifestée en éclaircissant les rumeurs des réseaux sociaux et des médias.

En revanche, depuis l’année dernière l’interprète de “Sans pyjama”, s’est retrouvée dans l’un de ses meilleurs moments, et cela se reflète dans le nombre de followers qu’elle obtient chaque jour, puisque seulement dans son compte Instagram officiel compte plus de 27 millions d’abonnés, toujours à l’affût de ses photos.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista est entrée dans le reggaeton et la pop latine pendant son développement artistique et a été récompensée aux Reggaeton Italia Awards, Billboard, Premios Tu Mundo, entre autres célébrations importantes qui reconnaissent le talent latin.

Ce que très peu savent d’elle, c’est que les premières présentations qu’elle a faites remontent à sa participation à l’église, à laquelle elle a assisté dans son enfance, où elle a eu l’occasion de participer à différentes activités artistiques qui ont été développées avec le groupe d’enfants, son parents, ont décidé de l’inscrire à l’École des Beaux-Arts de Santiago à l’âge de 8 ans.

C’est là que pour la première fois il a pris des cours de chant, perfectionnant ses compétences vocales et sa force d’interprétation, et où son rêve de devenir artiste est né.

Puis à 18 ans, il a commencé à écrire et à enregistrer ses propres chansons, en exécutant différentes présentations musicales qui ont eu lieu dans son Santiago natal et avec ses amis, formant plus tard le groupe musical D’Style, enregistrant quelques thèmes musicaux, mais malheureusement, le groupe n’a pas atteint les résultats escomptés et s’est finalement désintégré.

