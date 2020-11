Bárbara de Regil captive les fans avec un costume Harley Queen | Instagram

L’une des actrices les plus controversées de la télévision et des réseaux sociaux, Bárbara de Regil, a décidé de partager à travers ses histoires sur Instagram le costume qu’elle utilisera pour cela Halloween, a décidé de s’habiller dans le style de Harley Queen.

Depuis quelques mois maintenant, le protagoniste de la série “Rosario Tijeras” Barbara de Regil Elle est devenue une célébrité mais peut-être pour certains de manière négative car elle a été impliquée dans plusieurs controverses provoquées par elle-même.

Il semble que son intention de faire des vidéos donnant des cours de fitness était quelque peu contre-productive pour l’actrice et la femme d’affaires, car pendant cette pandémie, elle a décidé de donner des cours gratuits à ses fans via Instagram afin que nous apprenions à nous entraîner chez nous. tout comme elle le ferait, elle a donné des conseils et des cours qui ont aidé des centaines de personnes.

À plusieurs reprises, elle a joué dans des situations embarrassantes dans ses enregistrements, en plus de cela, elle était déjà connue pour être un peu imprudente avec certains de ses commentaires.

Le nom de Barbara de Regil c’est devenu un synonyme direct de mèmes, et certaines de ses phrases sont devenues des tendances et même des mois plus tard, des centaines de Mexicains continuent à s’y référer à chaque occasion, il semble indispensable de se référer au sarcasme.

Heureusement cette fois, il a simplement captivé ses partisans, il l’a fait avec un costume basé sur le personnage de DC Comics le couple, le méchant et le plus grand ennemi de Batman le Joker, sa petite amie et complice Harley Queen, son déguisement C’est elle qui a décidé de se caractériser comme Bárbara de Regil.

L’actrice portait une tenue que le personnage portait dans le film “Suicide Squad” de DC Comics, les couleurs rouge et bleu caractéristiques de ses vêtements, ainsi que de ses cheveux, il est plus qu’évident qu’elle porte une perruque blonde .

D’après ce que l’on peut voir sur les photos, il y en a quatre au total qu’elle a décidé de partager, apparemment elle était en réunion avec des amis ou peut-être en famille, car à la table où elle était assise il y avait des assiettes et des couverts, c’était peut-être une réunion plutôt petite D’après ce que l’on peut voir, ils prennent sûrement les mesures appropriées pour éviter la contagion du covid-19, ces derniers temps, les feux de signalisation ont marqué orange, il est donc important de prendre à nouveau des mesures de sécurité sanitaire.

Barbara de Regil se caractérise par une vie extrêmement remise en forme, non seulement son corps travaille constamment, dans ses photographies, nous pouvons voir qu’il a un abdomen plat et des abdominaux proéminents, mais aussi les muscles de ses jambes, de ses bras et de toutes les parties de son corps sont marqués par Vos muscles.

La femme d’affaires a 33 ans et est aussi la cousine du célèbre chef d’orchestre Marco Antonio Regil, qui est considéré comme l’une des grandes figures de la télévision mexicaine, c’est surprenant quand on rencontre ou se rend compte qu’une célébrité est liée à une autre personnalité Internet. , la télévision et même les films.

Il est également normal de voir des familles avec plusieurs membres faire partie du show business, le plus grand exemple que nous puissions vous donner en ce moment sont les Derbez.

Pour certains internautes entendant le nom de Barbara de Regil Dans certaines participations télévisées, interview, sur votre propre compte Instagram ou Twitter, c’est synonyme de haine, de la part des internautes, en raison de certains commentaires que vos réseaux sociaux ont fait en référence à la discrimination, c’est pour cette raison que certains trouvent ennuyeux d’en entendre parler

En dépit d’être une femme extrêmement belle, il y a ceux qui affirment qu’elle ne l’est que de l’extérieur, car à certaines occasions elle a montré qu’à l’intérieur certains commentaires d’internautes sur les réseaux sociaux sont vides.

Bárbara de Regil s’est parfois excusée et dans d’autres, elle a tout simplement ignoré les critiques, comme beaucoup d’autres célébrités ont tendance à le faire.

