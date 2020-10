Cardi B a critiqué l’accusation de l’expert politique de droite américaine DeAnna Lorraine selon laquelle le pays a besoin de plus de femmes comme Melania Trump et moins comme le rappeur WAP en partageant une photo nue de la Première Dame.

Melania a clôturé la deuxième nuit de la convention républicaine américaine mardi avec un discours de la Maison Blanche à Washington, DC Lorraine a tweeté son insulte peu de temps après, louant simultanément la Première Dame tout en dénigrant Cardi B.

“L’Amérique a besoin de beaucoup plus de femmes comme Melania Trump et beaucoup moins comme Cardi B”, a fait rage Lorraine, faisant référence au single controversé Billboard Hot 100 numéro un du rappeur, WAP, une collaboration avec Megan Thee Stallion, qui signifie ‘wet a ** p ** sy ‘.

Mais Cardi n’a pas tardé à répondre avec une photo nue de la femme du président Donald Trump lors d’une séance de mannequins racée en 1995, qu’elle a sous-titrée: «Cette photo me donne ‘yea you f *** in wit some wet a ** p *** y ‘vibes … dis juste,’ (sic). ”

Le hitmaker de Bodak Yellow a également ajouté: «N’avait-elle pas l’habitude de vendre ce Wap?», À côté de la photo racée, dans laquelle Melania place sa main droite devant ses parties intimes, tandis que Cardi a ajouté des émoticônes de paon bleu et vert pour couvrir ses mamelons nus.

Et Lorraine n’a pas tardé à exprimer son dégoût face à l’implication, répondant: «Non, c’est un mensonge total et complet. Ce qui n’est pas un mensonge, c’est que vous êtes en train de détruire la jeunesse américaine avec vos paroles et que vous devriez avoir honte de vous.

Cardi B n’a pas encore commenté davantage le drame.