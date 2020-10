Cardi B désactive Twitter parce qu’elle dit que ses fans sont toxiques … surtout ces derniers temps, après sa décision de se remettre avec Décalage.

Le compte Twitter de CB est inexistant lundi – ceci après qu’elle l’a apparemment désactivé ce week-end. Le passage à l’obscurité fait suite à une diatribe folle qu’elle a lancée samedi sur IG Live, dans laquelle elle a appelé ses fans à s’être mis au courant de son mariage.

Il semble que beaucoup de ses partisans expriment leur inquiétude – ou sont tout simplement énervés – à l’idée qu’elle revienne avec son mari. Cardi dit que certains ont même contacté des amis à elle, leur demandant d’intervenir … suggérant qu’elle n’est pas bien pour la réconciliation.

Welp, Cardi en avait plus que ASSEZ.

Elle a littéralement injurié ses fans … leur disant de rester dans leur voie, et a dit qu’elle avait grandi et qu’elle ferait tout ce qu’elle veut.

Cardi a également invoqué JoJo Siwa et Ariana Grande dans sa tirade – disant que les fans adolescents s’engageaient avec elle et agissaient comme si elle était une ancienne star de Disney ou quelque chose du genre. NAN!!!! Cardi les a vérifiés et leur a dit de se défouler … parce qu’elle a de vrais problèmes.

BTW, CB a également donné un petit aperçu de la raison pour laquelle elle ne peut pas simplement sortir avec quelqu’un de nouveau si facilement … en disant qu’elle n’est pas votre Jane moyenne qui peut jouer sur le terrain sur le bas.

Rappelez-vous, Cardi a déjà abordé cette question d’une base de fans trop invasive infiltrant sa vraie vie, mais en des termes beaucoup plus blagues. Maintenant, elle ne joue pas … certains fans ont franchi la ligne d’arrivée, pour elle, et elle prend un temps mort à cause de cela.