Cardi B confirme ce que nos propres yeux nous ont dit – elle et Décalage sont de retour ensemble, et au diable ce divorce imminent.

Lors de la célébration de l’anniversaire du rappeur le week-end dernier et d’une autre sortie à Atlanta ensemble cette semaine, ils ressemblaient beaucoup plus à un couple marié heureux qu’à des ex qui partent … et Cardi dit que la raison est assez simple.

@bobbylytes, @theestallion, @achontishanise / Instagram

Cardi nie qu’elle soit retournée voir Offset pour attirer l’attention, c’est juste qu’elle est une “salope folle” qui ne peut pas se décider. Elle dit qu’un jour elle est heureuse, le lendemain elle veut le battre … et puis elle recommence à lui manquer.

Elle ajoute … “C’est difficile de ne pas parler à ta meilleure amie. C’est vraiment difficile de ne pas parler à ta meilleure amie.”

Bien sûr, il y a aussi une raison sexuelle. Cardi l’a dit sans détour: “C’est vraiment difficile de ne pas avoir de d ** k.”

Cardi a également répondu aux haineux l’accusant de ne reprendre son mari que parce qu’il l’avait achetée un tout nouveau Rolls pour son 28e anniversaire. Ce n’est pas un déni catégorique, mais encore une fois, cela ressemble plus à Offset a juste ce que Cardi veut … dans son pantalon.

Cardi a également affirmé qu’elle n’était pas bipolaire et a même passé un test pour le prouver.

Comme vous vous en souvenez, ils ont déjà traversé des plaques rocheuses, et même si Cardi a demandé le divorce le mois dernier, affirmant que leur mariage était irréparable … elle le voit différemment maintenant. Ou du moins aujourd’hui.