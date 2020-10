Juste un mois après avoir demandé le divorce, Cardi B a embrassé son ex-mari Offset à sa fête d’anniversaire après l’avoir surprise avec une toute nouvelle Rolls-Royce Cullinan. La magnifique voiture commence généralement à 330000 $ et la sienne est même livrée avec un siège d’auto sur lequel le nom de leur fille Kulture est brodé. Le joueur de 28 ans a célébré avec ses amis et sa famille à Las Vegas et plusieurs faits saillants du week-end sauvage ont été poussés sur les médias sociaux, capturant même un baiser entre Offset et Cardi, ce qui fait que les fans se demandent s’ils sont toujours en train de divorcer.

Après avoir déjà traversé une pause publique, cette fois, Cardi a introduit la paperasse dans le mélange en demandant le divorce à la mi-septembre. Selon TMZ, elle a déposé les documents en Géorgie et a été répertoriée comme plaignante, tandis qu’Offset a été répertoriée comme défendeur. Elle a énuméré la raison de la scission comme étant des «différences irréconciliables» et elle demande la garde physique principale ainsi que la garde légale de leur fille. Avec cela, elle demande également une pension alimentaire au rappeur, mais on ne sait pas encore combien. Au moment du dépôt, on ne savait pas non plus si l’une ou l’autre des parties demandait une pension alimentaire pour époux.

Bien que Offset ait été accusé de tricherie dans le passé, cette fois, Cardi a rétabli les faits en précisant que ce n’était pas un problème la deuxième fois. Au lieu de cela, les deux se séparent. “La raison de mon divorce n’est pas à cause de rien de tout cela – cela s’est déjà produit auparavant”, a-t-elle annoncé via les médias sociaux selon Entertainment Tonight. “Ce n’est pas à cause de la triche. J’en ai juste assez de f-g me disputer. J’en ai eu marre de ne pas voir les choses d’un œil dans les yeux. Quand tu as l’impression que ce n’est plus la même chose, parce que tu es trompé, je préfère va t’en.”

Début 2018, Cardi a révélé qu’Offset avait été impliqué dans un scandale de tricherie sur sex tape quelques mois seulement après que les deux se sont mariés. Cela a bien sûr amené Cardi à demander une pause alors que les deux prenaient du temps à part. Au cours de l’une de ses émissions, Offset l’a surprise avec un affichage massif destiné à présenter des excuses devant des milliers de fans et des millions de visionnements supplémentaires en ligne, mais cela ne semblait pas la faire pâmer si rapidement. Bien qu’il ait fallu du temps aux deux pour comprendre les choses, ils ont finalement eu leur premier enfant ensemble, Kulture, et ont apparemment été heureux depuis – du moins publiquement. Les fans ont été choqués d’apprendre la nouvelle du divorce.