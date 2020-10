Cardi B et Nicki Minaj pourraient-ils lancer une collaboration | .

Il y a une chance pour deux titans du hip hop de faire équipe et de collaborer ensemble, nous parlons de Cardi B Oui Nicki Minaj qui dans le passé ont eu des querelles, il semble qu’ils ont fait la paix et pourraient surprendre leurs fans avec une collaboration ensemble.

Il y a des rumeurs dans certains médias qui ont affirmé que malgré les affrontements qu’ils ont eu dans le passé exactement en 2018, Cardi B et Nicki Minaj travailleraient ensemble sur une nouvelle chanson intitulée “Lavish”.

Vous pouvez reconnaître une phrase célèbre qui dit “Gardez vos amis proches et vos ennemis encore plus proches”.

Peut-être à la fois des célébrités du rap et hip hop Ils ont compris que s’ils avaient une collaboration ensemble, ce serait un scandale et un succès précisément à cause des conflits qu’ils ont vécus.

Dans un premier temps, plusieurs internautes sont venus confondre Nicki Minaj et Cardi B Parce que les deux ont la peau sombre, ils ont des personnages vraiment voluptueux et leur spécialisation dans le genre musical est la même.

Il est probable qu’ayant entendu la confusion de certaines personnes, ce fut la raison qui a commencé à les déranger car bien qu’elles partagent ces caractéristiques et soient toutes deux dédiées au même genre musical, elles sont complètement différentes en termes de personnalités.

Cardi B est une femme toujours enjouée et dotée d’une personnalité assez expressive, charismatique et surtout sympathique, même si Niki Minaj ne s’éloigne pas si loin de son confrère rappeur, elle est un peu plus sérieuse dans sa façon d’agir devant lui Publique.

Certains internautes sont arrivés à la conclusion que vous avez tous les deux laissé des indices sur les réseaux sociaux récemment, Cardi B a partagé dans son récit d’une publication dans laquelle elle a apparemment rendu certaines choses très claires à ses admirateurs car elle a déclaré que il aurait une collaboration qui finirait sûrement par ennuyer certaines personnes.

D’autre part, une mini fuite a également été partagée sur Twitter et sur YouTube où apparaissent deux noms qui y sont entendus, celui de Cardi B et Nicki Minaj Le travail surprise pour tous a duré 14 secondes et dont, seules les cinq premières secondes ont ému tout le monde.

Récemment, en août, environ Cardi B a fait quelques commentaires sur la chanteuse Nicki Minaj, qui a donné naissance à son premier enfant il y a quelques semaines lors d’une interview avec Apple Music.

Dans son interview, elle a raconté comment, quand elle était encore très jeune, il y avait très peu de rappeuses dans l’industrie, mais petit à petit elles se sont unifiées et ont donc continué à grandir, malgré celle-ci qui était aux premières places pendant longtemps. qu’il se démarquait sur le marché, même s’il ne nommait ni ne faisait rien d’autre à propos de quelqu’un en particulier, il était évident qu’il faisait référence à Nicki Minaj.

Bien que les deux aient des personnalités différentes, leur collaboration combinera sûrement le meilleur d’entre eux, en plus d’être divertissant, ils auront sûrement quelque chose d’assez coquin et sûrement ce qui sera pour leurs millions d’adeptes.

Nicki Minaj compte 123 millions d’abonnés sur son compte Instagram, tandis que Cardi B en compte environ 76 900 000 respectivement, en supposant qu’ils lancent une collaboration ensemble, nous sommes sûrs que leur popularité augmentera de manière exponentielle.

En attendant, il n’y aura plus à attendre une réaction des deux chanteurs, Jusqu’à présent aucun mouvement n’a été vu sur leurs réseaux sociaux, peut-être attendent-ils de surprendre leurs fans.

