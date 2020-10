La rappeuse Cardi B a demandé le divorce de son mari, Offset, membre de Migos, le mois dernier, mais après avoir été vus ensemble à Las Vegas plus tôt cette semaine, la spéculation a commencé à se déchaîner sur le fait qu’ils étaient de retour ensemble. Lors d’une session Instagram Live mardi, Cardi B a admis qu’il était difficile d’éviter de traîner avec lui après trois ans de mariage. Cependant, une source a déclaré à Us Weekly Thursday que Cardi était toujours en instance de divorce.

Lorsque Cardi a célébré son anniversaire à Las Vegas le 11 octobre, le rappeur “WAP” et Offset ont été vus en train de s’embrasser pendant la fête. Offset a également publié un hommage affectueux à Cardi, avec qui il partage sa fille Kulture, âgée de 2 ans. Lors de sa discussion en direct sur Instagram mardi avec les fans, Cardi a déclaré qu’elle «commençait tout juste à manquer» Migos et qu’il était difficile «de ne pas parler à sa meilleure amie», rapporte XXL Mag. «C’est vraiment difficile de ne pas parler à votre meilleure amie. Et c’est vraiment difficile de ne pas avoir de…», écrit-elle.

Plus tard, Cardi a déclaré qu’il y avait eu une conversation entre le couple et elle a dit qu’elle n’était pas bipolaire “parce que j’ai passé un test”. Elle a également confirmé un rapport selon lequel Migos lui avait acheté un SUV Rolls-Royce Cullinan et un siège auto Rolls-Royce pour Kulture. «J’aime les choses matérielles», admit Cardi. “Qu’est-ce que tu veux que je fasse? Le n— m’a donné une Rolls-Royce et je l’ai prit? Et je voulais vraiment du d— pour mon anniversaire.”

Elle a également insisté sur le fait qu’il y avait très peu de différence entre leur situation et la situation que les personnes qui ne sont pas célèbres rencontrent avec des problèmes conjugaux. Nous sommes vraiment deux personnes typiques, deux jeunes mères …, nous nous sommes mariés tôt, c’est ce que nous sommes “, a déclaré Cardi.” Nous ne sommes pas différents de vous tous des relations dysfonctionnelles. Nous sommes de la même manière. Nous sommes juste plus publiquement. Et je suis plus retardé. “

Cardi et Offset se sont mariés en 2017, mais c’était un an avant que les deux ne confirment publiquement leur mariage. Le 15 septembre, TMZ a confirmé que Cardi avait demandé le divorce et recherchait la garde physique principale et la garde légale de Kulture. Malgré les commentaires de Cardi mardi, une source a déclaré à Us Weekly qu’elle prévoyait toujours de divorcer. “[They] sont toujours techniquement séparés, mais ils se connectent encore occasionnellement et essaient de coparentalité du mieux qu’ils peuvent », a expliqué la source.

Au cours de leur relation, il y a toujours eu des rumeurs selon lesquelles Offset aurait trompé Cardi avec d’autres femmes. Après avoir demandé le divorce, Cardi a directement répondu à une rumeur selon laquelle Offset aurait imprégné une autre femme. Cardi a abattu la rumeur. «Les gens m’inondaient juste de … ‘Oh, Offset a mis une fille enceinte.’ Et c’est de là que vient le s…. Ce n’est pas à propos d’ab… », a déclaré Cardi aux fans sur Instagram. “C’est pourquoi je vous dis à tous d’arrêter de croire … ce que les gens disent, ces blogs disent, en particulier les blogs qui ont un certain type de haine envers moi.”