Cardi B a supprimé son compte Twitter samedi soir après avoir affirmé que ses fans «harcelaient» son mari, Offset, après leur apparente réconciliation. Quelques heures à peine avant de désactiver son compte, la rappeuse «WAP», dans une vidéo Instagram, a exprimé ses frustrations auprès des fans, dont certains qu’elle sent avoir franchi une ligne, et la couverture de sa relation avec Offset.

Dans la vidéo Instagram Live, qui a depuis expiré mais a été partagée par d’autres utilisateurs de médias sociaux, selon E! News, Cardi s’est dit bouleversé par “tout un groupe de jeunes de 15 ans qui me disent comment vivre ma vie comme si j’étais mère d’Ariana Grande ou quelque chose comme ça. Comme si je venais de Disney ou quelque chose comme ça.” Elle a dit qu’elle était “” fatiguée que les gens disent que je devais m’expliquer continuellement “et a expliqué qu’elle ne voulait pas que sa demande de divorce initiale soit rendue publique, mais plutôt” après que le greffier du tribunal l’ait fait savoir . Et parce que les gens font des rumeurs: «Oh, [Offset] a une fille enceinte, «ceci et cela, je dois y répondre».

L’actrice de Hustlers a poursuivi en abordant les commentaires que Offset a reçus, déclarant qu’il avait été «harcelé» par ses fans après leur réconciliation. Elle a dit, “alors vous voulez harceler ce n… Frère, si je règle les choses, pourquoi allez-vous sur ce n-Twitter pour le harceler? Cela n’a aucun sens.” Elle a également répondu aux commentaires qu’elle avait reçus après avoir été aperçue en train de fumer une cigarette, expliquant qu’elle ne fumait pas en raison du stress au sujet de sa relation avec Offset. Elle a dit que son “mariage est l’un des moindres soucis que j’ai en ce moment”.

Le rappeur a poursuivi en déclarant qu’il était hypocrite de la part de ses fans de lui donner des réactions négatives sur des choses que “d’autres personnes f-ing font”, déclarant: “vous voulez tous vous appeler fans, je m’en fous. Je suis en avoir assez.” Elle a dit qu’elle faisait “tout ce que je veux”, ajoutant que tant qu’elle “aime mes fans et que je suis reconnaissante et reconnaissante pour ce que vous faites”, certains “agissent vraiment comme si je couche avec vous tous. “

Cardi et Offset se sont mariés en 2017, bien qu’ils aient demandé le divorce en septembre, le rappeur expliquant dans une vidéo Instagram Live quelques jours plus tard qu’elle “en avait assez de ne pas voir les choses d’un œil dans les yeux”. Moins d’un mois plus tard, cependant, ils ont déclenché des rumeurs de réconciliation après avoir été aperçus en train de s’embrasser lors de la célébration de l’anniversaire de Cardi à Las Vegas début octobre.