L’ancienne star du motocross Carey Hart a été assez franche dans les mois qui ont précédé les élections. Il a répondu aux questions des utilisateurs des médias sociaux et a reçu à la fois du soutien et des critiques pour ses opinions. Il vient maintenant à la défense du Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

“Question rapide. Si le Dr Fauci a travaillé pour tous les présidents depuis Reagan, et n’a jamais été attaché à un parti politique, pourquoi maintenant [he] accusé de partisan avec bleu? “Hart a tweeté récemment. Il y a eu plusieurs arguments à propos du Dr Fauci tout au long de la pandémie de COVID-19, dont beaucoup ont tourné autour de savoir s’il soutient ou n’aime pas chaque parti politique. Ces discussions vont-et-vient attira l’attention de Hart, et il ajouta ses propres réflexions sur la question.

Une personne a répondu par une réplique au sujet des sociétés pharmaceutiques, tandis que plusieurs autres sont intervenues et ont offert leurs opinions sur le Dr Fauci et la pandémie. Ces réponses ont créé plus d’arguments sur les réseaux sociaux.

Hart a clairement exprimé son opinion en discutant de politique et du président Donald Trump. Il a dit aux fans qu’il était républicain, mais qu’il «déteste aussi Trump». Ce sentiment est la raison pour laquelle il choisit de soutenir Joe Biden et Kamala Harris le 3 novembre. Bien que sa décision ait suscité des commentaires d’autres utilisateurs de médias sociaux disant que le Parti démocrate lui retirerait ses armes s’ils gagnaient les élections. Hart a continué à défendre son soutien à Biden, ainsi que sa décision d’apprendre à ses enfants à manipuler des armes à feu. Maintenant, il montre son soutien au Dr Fauci.

Bien que nombreux soient ceux qui écoutent ce que le Dr Fauci dit sur la pandémie et si les gens devraient porter des masques, d’autres adoptent une approche différente. Beaucoup d’autres ne sont pas d’accord avec ses déclarations et le critiquent régulièrement. Certaines personnes, cependant, vont dans une mesure extrême et menacent le Dr Fauci et sa famille de violence.

“Les choses invraisemblables que les crises font ressortir dans le monde font ressortir le meilleur et le pire des gens, et envoyer des menaces de mort à ma famille et harceler mes filles au point où je dois obtenir la sécurité – c’est incroyable.” Le Dr Fauci a déclaré à CNN en août. “Je n’aurais pas imaginé dans mes rêves les plus fous que les gens qui s’opposent à des choses qui sont de purs principes de santé publique sont si opposés à cela et n’aiment pas ce que vous et moi disons, à savoir dans le monde de la science, qu’ils menacent en fait tu.”