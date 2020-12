La pandémie du COVID-19 a contraint des personnes dans le monde entier à se retrouver enfermées et à éviter de voyager ou de passer du temps avec d’autres personnes en dehors de la famille immédiate. Le mari de Pink, Carey Hart, fait partie de ceux qui restent en quarantaine, mais il a de grands projets pour le moment où le coronavirus ne sera plus une préoccupation majeure. Il va prendre la route avec sa moto indienne.

Hart a publié une série de photos sur Instagram qui le montraient lors d’un voyage à moto avec son ami. Une image les montrait assis près d’un grand feu et parlant de sujets aléatoires. D’autres les ont montrés chevauchant des motos. Hart a utilisé les photos pour illustrer son objectif de partir sur la route et d’examiner des destinations inattendues dans les petites villes.

“Qui a la fièvre des cabanes? Accrochez-vous, tout le monde. Cette tempête de 2020 passera. J’ai hâte de prendre la route lors d’un voyage en voiture à travers le pays. Rester dans de beaux hôtels, manger avec des cuillères graisseuses, se lever à un bar de plongée à la fin d’une longue journée de randonnée, pour parler s— w / [Big B] autour d’un verre de whisky. Gardez la tête haute tout le monde », a écrit Hart dans la légende de sa publication Instagram.

Hart et son ami, Big B, se sont précédemment dirigés vers leurs motos et ont exploré des parties de la Californie. Ils ont fait un voyage à Joshua Tree et ont évité de grands groupes de personnes dans le processus. Bien qu’ils aient toujours suivi certaines directives recommandées. Hart a passé un test de coronavirus et a reçu des résultats négatifs avant de monter sur la moto.

L’ancienne star du motocross a dû faire une pause dans sa circonscription à la fin de l’été. Il a subi une intervention chirurgicale pour réparer sa coiffe des rotateurs et a dû prendre plus de temps pour récupérer pendant sa réadaptation. Hart a expliqué dans plusieurs mises à jour qu’il n’était pas content de la blessure ou de la chirurgie, mais il a compris qu’il reviendrait plus fort.

Alors qu’il continuait à fournir des mises à jour sur son rétablissement, Hart a également révélé qu’il avait un objectif important. Il voulait reprendre la route. Hart a posté une photo de son Indian Chieftain et de son Indian Challenger assis côte à côte dans le garage. Il a dit que les deux motos le «narguaient» parce qu’elles ne pouvaient pas les conduire. Après son rétablissement, il peut maintenant profiter de la route ouverte et prévoit de le faire à nouveau après la fin du verrouillage.