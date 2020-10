L’ancienne star du motocross Carey Hart a récemment attiré l’attention sur les réseaux sociaux avec un article sur ses enfants. Il leur a montré des fusils de calibre .22 et a expliqué qu’il était partisan d’apprendre à ses enfants à tirer et à manipuler des armes à feu. Le message de Hart a suscité des commentaires politiques et l’a forcé à répondre à ceux qui affirmaient qu’un vote pour Joe Biden “lui retirerait” ses armes.

“C’est dur à cuire que vous enseignez à vos enfants. C’est pourquoi je suis si confus que vous soutiendriez les démocrates qui ont déclaré qu’ils prendraient nos armes à moins que seuls les riches aient le droit de bénéficier du privilège. Laissez-le comprendre pourquoi les gens voteront Trump », a commenté une personne sur Twitter. Hart a répondu en expliquant sa décision de soutenir le billet Biden-Harris. “Premièrement, ils ne veulent pas prendre vos armes, et pourquoi aucun des 44 avant n’a pu les prendre? Deuxièmement, je suis un républicain qui déteste Trump, donc je n’ai pas le choix”, a tweeté Hart.

Une autre personne a sauté dans la conversation après avoir vu la réponse de Luck et lui a dit de revoir le plan de Biden pour mettre fin à la violence armée. Cet utilisateur de Twitter a déclaré qu’il voterait toujours contre un «programme de rachat forcé» ou qu’il serait obligé de payer 200 $ par arme ou par magazine pour les garder en sa possession. L’utilisateur de Twitter a déclaré qu’il n’avait pas cet «argent Carey Hart» pour payer les frais.

Hart a déjà suscité des conversations avec des photos et des vidéos de lui apprenant à photographier ses deux enfants. Il l’a fait au début de la quarantaine avec deux vidéos sur son profil Instagram montrant Willow Sage et Jameson Moon à un champ de tir artisanal. Willow observait une cible avec un fusil et prenait quelques tirs. Pendant ce temps, Hart apprenait à Jameson comment tenir correctement le fusil. Il a aidé à tenir le fusil tout en guidant le doigt de Jameson sur la détente afin de faire le tir.

L’ancienne star du motocross expliquait à l’époque que ses enfants profitaient de leur temps en «quarantaine complète du métal» tout en apprenant à bien manier les fusils de calibre .22. Cependant, certaines personnes ont exprimé leur opposition aux vidéos et critiqué le style parental de Hart. Bien que beaucoup d’autres aient également manifesté leur soutien et déclaré que les enfants devaient apprendre la sécurité des armes à feu à un âge précoce.

Des mois plus tard, les discussions ne tournent plus autour de savoir si Hart devrait apprendre à ses enfants à manier les armes. Au lieu de cela, les gens sur Twitter font des commentaires critiques sur les prochaines élections. Certains utilisateurs des médias sociaux soutiennent le vote de Hart pour Biden tandis que d’autres sont contrariés par sa décision.