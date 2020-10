Cari Champion et Jemele Hill passent un bon moment sur leur nouvelle émission Cari & Jemele: Stick to Sports, qui est diffusée chaque semaine sur Vice TV. Et bien qu’ils soient vraiment des amis proches, ce n’était pas le cas pendant les débuts de Champion à ESPN. Le duo était invité sur la série Facebook Watch Red Table Talk et a révélé que les gens essayaient de les faire rivaliser.

“Mon agent est dans mon oreille, et il est comme ‘Ecoutez, restez à l’écart de Jemele. Elle est censée obtenir ce travail”, a déclaré Champion. «Et j’étais comme ‘tu as raison’. J’écoute juste tout ça. ” Dans l’intro de Red Table Talk, l’animatrice Jada Pinkett-Smith révèle que Champion et Hill cherchaient à être l’hôte de la première prise d’ESPN. Champion a obtenu le poste, mais Hill était déterminé à être ami avec elle.

“[Hill] m’a vraiment contacté et m’a dit: «nous allons aller dîner», a déclaré Champion qui a admis qu’elle n’avait pas d’amis pendant son séjour à ESPN. «J’y suis allé sans le vouloir.» Champion a ensuite révélé que Hill lui avait dit ce qui se passe dans les coulisses et ce que ses collègues pensent d’elle.

“J’étais un OG dans le système”, a déclaré Hill. «J’essaye de la casser… Je comprends maintenant pourquoi elle a totalement remis en question mes motivations. Parce que parfois tu es dans cette position, et là il y a quelqu’un d’autre dans un autre département qui te dit ‘oh, fais ça’, ils pourraient être complot sur le bas. ” Champion a admis «avoir eu quelques années difficiles», mais a déclaré que Hill était toujours là pour elle.

“Je viens de voir trop de situations, en particulier à ESPN où les gens ont vraiment commencé à se battre et à se détester, et il s’est avéré que c’était vraiment pour rien”, a déclaré Hill. “En tant que femmes noires, nous ne pouvons pas nous permettre de faire ça. Comme c’est déjà assez difficile, une fois pour arriver à ce poste, nous apportons tout un tas de batailles avec nous.”

Hill avait le dos de Champion pendant ses combats à ESPN. Et quand Hill a partagé un tweet viral qui appelait Donald Trump, Champion était l’un des rares à avoir le dos de Hill. “Personne ne l’a soutenue”, a déclaré Champion. «Je peux compter sur mes mains combien de personnes l’ont réintégrée dans le système». Champion a montré son soutien à Hill sur Twitter parce que “le manque de soutien des femmes noires était si clair en ce moment.”