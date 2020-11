H

alors que Carine Roitfeld regardait Emily à Paris, la série Netflix qui aurait apparemment modelé son personnage principal Sylvie sur l’ancien rédacteur en chef de Vogue Paris?

“Ah non!” s’exclame-t-elle avec excitation sur Zoom. «Mais je suis tellement obsédé par Netflix que je le regarde tous les soirs! Je vais le regarder ce soir! La nouvelle norme est Netflix, maintenant il n’y a plus de restaurants où aller. »

Roitfeld, 66 ans, éclate sur mon écran, la quintessence d’une rédactrice en chef, vêtue d’un pull en cachemire camel avec la permission de Old Celine de Phoebe Philo et d’une paire de lunettes en écaille de tortue (elle en possède trois de la même paire). Même par appel vidéo, il est clair que Roitfeld n’est pas à court de ce que ses compatriotes et femmes appelleraient bon chic, bon genre.

La rédactrice devenue entrepreneure, qui a déjà attribué à la cigarette et à la vodka la clé de son apparence intemporelle, me dit que le sommeil est en fait l’épine dorsale de sa routine de soins personnels.

(Roitfeld assiste au défilé Marc Jacobs automne / hiver 2003 à New York City / .)

«Le sommeil est important. Nous sommes tous très fatigués », dit-elle en riant. «Une routine est très importante, mais je ne pense pas que vous deviez être obsessionnel à ce sujet. Il y a des choses plus importantes dans la vie que votre routine beauté.

Depuis son départ de French Vogue en 2011, après une décennie à la barre, la beauté est devenue un principe fondamental du changement de marque de Roitfeld. Sa première gamme de sept parfums, «7 Lovers», a mis neuf ans à se développer et a été lancée l’année dernière sous sa marque Carine Roitfeld Parfums. Ils sont maintenant disponibles à l’achat chez Harrods. Le septuor de parfum (sept est son chiffre porte-bonheur) porte le nom d’un homme ou d’un «amoureux de la fantaisie», et de la ville dans laquelle il vit. Parmi eux, il y a l’amant britannique George, un buffet fondu de cannabis, d’espresso et de violette, il y a du bois de santal à base de Sebastian, originaire de Buenos Aires et qui sent énergique et intense; et puis il y a mon préféré, le Hongkongais Kar-Wai, un gentilhomme au parfum musqué, bergamote et rose.

«Ce n’était pas facile et c’est un nouveau projet, nous n’avons personne pour nous parrainer et c’est donc vraiment le projet le plus personnel que j’ai jamais réalisé», dit-elle. «Je ne veux pas paraître prétentieux en disant que tout tourne autour de moi, mais c’est mon parfum, mon idée du parfum, le flacon. C’est comme me voir nue!

Quelle est sa préférée? «Ce sont mes sept amants, donc je ne suis très fidèle à aucun d’eux», ironise-t-elle, montrant l’humour pervers qui palpite à travers notre conversation et son travail.

(Roitfeld et son fils Vladimir assistent à un dîner Missoni en 2009 / .)

Après avoir quitté Vogue Paris, Roitfeld n’avait «pas du tout peur, je n’avais pas de blues de Vogue, comme quand on a du baby blues» et a plutôt été convaincue par son fils de marchand d’art Vladimir, 35 ans, qu’elle devrait utiliser son influence pour devenir une marque se. C’est sous sa direction – il est maintenant le PDG de son entreprise – que le duo a lancé le magazine bisannuel de Roitfeld, CR Fashion Book, son agence de création artistique CR Studio puis les parfums.

En fait, tel est son dévouement à l’importance de son fils dans sa nouvelle marque que Roitfeld lui a demandé de compléter les notes dans ‘Vladimir’, le parfum le plus enivrant de l’ensemble, qui a été nommé d’après lui et son père russe, «parce que je veux vraiment lui de le porter.

(Roitfeld photographié avec Kim Kardashian West au défilé Tom Ford printemps / été 2018 à New York / Dimitrios Kambouris / . pour Tom Ford)

«Vladimir crée la structure, le business plan, il me facilite la vie, et c’est fantastique pour moi – ça me garde plus jeune», se dit-elle. «Je ne pensais pas quand il était jeune qu’un jour il travaillerait avec moi, donc c’était une bonne surprise qu’il le fasse maintenant. J’arrive à être créatif et je lui fais vraiment confiance, ce qui est très important pour moi. “

Vladimir fait partie des «porte-bonheur» de Roitfeld, les personnages auxquels elle attribue l’avoir soutenue et encouragée tout au long de sa vie et dans son travail. «Vous savez que dans la vie, ils disent que vous avez vos principaux employés et votre entreprise, je peux déjà vous dire qui sont mes gens», dit-elle.

Le premier est Mario Testino, «parce que j’ai fait tellement de photos avec lui», le second est son bon ami et proche collaborateur Tom Ford. Le troisième est son ami, feu Karl Lagerfeld. «Il était comme un protecteur pour moi, j’ai fait toutes les campagnes avec lui pendant près de dix ans. Et le quatrième et dernier personnage clé de la vie de Roitfeld est son fils, Vladimir.

Ignorer les conventions est une chose à laquelle Roitfeld n’est pas étranger. Elle et Tom Ford étaient responsables du rasage d’un G dans les cheveux publics d’un mannequin dans une publicité désormais tristement célèbre de Gucci de 2003 et en 2007, elle mettait en vedette le socialiste new-yorkais non binaire Andre. J en couverture de Vogue Paris. Elle a dit précédemment: «J’utilisais toujours des filles surdimensionnées dans mon magazine. J’ai été le premier à faire un numéro entier chez Vogue avec une fille noire. Ils ont dit: «Ne le faites pas, ça ne se vendra pas» – ça s’est très bien vendu. »

(

“Cette” publicité Gucci de 2003, réalisée en collaboration avec Tom Ford

/ Image avec l’aimable autorisation de Gucci)

«J’ai toujours travaillé avec la diversité, ce n’est pas nouveau pour moi», dit-elle. «Je pense qu’il y a un manque de diversité partout, mais pas seulement dans la mode, et ce n’est jamais assez bien, nous pouvons toujours faire mieux.»

Et cette vision avant-gardiste va au-delà de la remise en question des stéréotypes séculaires de la mode. Alors que Roitfeld a passé le lock-out en tant que touriste dans sa ville natale de Paris, dans une année normale, elle aurait passé le printemps à préparer le gala annuel de l’amfAR au Festival de Cannes, où elle organise un défilé de charité pour l’organisation de lutte contre le sida. Au lieu d’annuler ou de reporter l’événement annuel de cette année, CR Runway de Roitfeld a fait équipe avec Derek Blasberg sur YouTube pour diffuser en direct l’émission, qui présentait des apparitions de Kim Kardashian-West, Hailey Bieber et Virgil Abloh. Elle s’est également récemment associée à Adrian Cheng Partners pour lancer une série télévisée Instagram dédiée à la mise en valeur de l’artisanat dans la mode.

(Roitfeld photographié avec Hailey Bieber, Jordan Barrett et Bella Hadid – entre autres – lors du gala amFAR AIDS 2017 / . via .)

Ayant atteint sa majorité lors de la pré-numérisation de la mode, que pense-t-elle de l’adoption du monde virtuel par l’industrie? «J’espère que la mode virtuelle n’est pas l’avenir, certains des spectacles sont géniaux, mais ce n’est pas la même excitation que lorsque vous allez voir un spectacle en chair et en os», déclare-t-elle, «j’espère vraiment que ce n’est tout simplement pas le nouveau Ordinaire.”

Vers la fin de notre conversation, alors que je lui demande ce que nous pouvons attendre d’elle, Roitfeld enlève ses lunettes teintées pour révéler ses yeux charbonneux.

«Je travaille sur mon propre maquillage!» Elle laisse échapper, clignant de l’œil pour mettre en valeur ses yeux tachés de khôl. “C’est principalement du maquillage pour les yeux, rien de trop compliqué, pas beaucoup sur la peau, mais un eye-liner noir et un peu de paillettes qui est ma nouvelle tendance… Tu sais?”

En effet, je sais. Dans le panthéon des rédacteurs en chef de Vogue, il n’y en a pas qui le fasse comme Carine.

