Le fantasme qui a inventé de fausses allégations de viol et de meurtre par un réseau de pédophiles VIP a perdu une tentative de réduire sa peine de 18 ans de prison.

Carl Beech, 52 ans, a été la force motrice de l’enquête policière désastreuse sur les personnages célèbres de Westminster des années 1970 et 1980, qui a sondé les allégations contre le vétéran normand, le maréchal Lord Bramall, l’ancien ministre de l’Intérieur Leon Brittan et l’ancien député conservateur Harvey Proctor.

Les chefs de police ont accepté les affirmations de Beech comme «crédibles et vraies», mais il a ensuite été dénoncé comme un menteur habituel qui avait tissé un réseau de contre-vérités sur les viols et les abus sadiques.

Beech a été emprisonné au tribunal de la couronne de Newcastle en juillet dernier après avoir été reconnu coupable au procès de 12 chefs d’accusation de détournement du cours de la justice et de fraude.

Carl Beech a lancé une toile de mensonges à la police

À la Cour d’appel aujourd’hui, son avocat Collingwood Thompson QC a exhorté les juges à réduire la peine d’emprisonnement de 18 ans, soulignant qu’aucun des hommes faussement accusés n’avait fait face à une procédure judiciaire à la suite des mensonges de Beech.

«Si vous regardez cette affaire, il manque un facteur aggravant, c’est qu’à la suite des fausses allégations, quelqu’un a été inculpé», a-t-il dit, faisant appel sur une partie spécifique de la peine relative à la détournement de la justice.

Cependant, le procureur Tony Badenoch QC a insisté sur le fait que Beech avait «altéré la réputation» de ses victimes en faisant «les accusations les plus sombres».

Harvey Proctor a été faussement accusé et a ensuite obtenu une indemnisation de la police du Met pour les réclamations

Beech avait nommé l’ancien Premier ministre Sir Edward Heath et les anciens chefs du MI5 et du MI6 comme membres du prétendu réseau pédophile, affirmant qu’il avait été témoin du viol et même du meurtre d’autres garçons.

Lord Brittan est mort avant qu’on lui dise que l’enquête policière sur lui avait été arrêtée et que les mensonges de Beech étaient en train de s’effacer.

Rejetant l’appel, le lord juge Stuart-Smith a convenu que la réputation des victimes était «traduite» à l’échelle nationale et mondiale.

Il a déclaré que les déclarations des victimes montraient «l’impact dévastateur» des accusations, non seulement sur les victimes, mais sur leurs amis et leur famille, et que la peine infligée était «pleinement justifiée».

S’exprimant après l’audience, M. Proctor a déclaré: «La décision du tribunal est excellente et elle attire l’attention sur les dommages que les faux accusateurs peuvent causer et dissuade d’autres faux accusateurs à l’avenir.»