arlisle fait partie d’un certain nombre de régions qui ont été déplacées du jour au lendemain des restrictions relatives aux coronavirus de niveau 1 à niveau 2.

Les nouvelles règles s’appliquent à Carlisle ainsi qu’aux régions avoisinantes de Longtown et de Brampton.

Il survient après que les taux d’infection hebdomadaires aient dépassé la moyenne nationale de la région.

Carlisle a un taux d’infection sur sept jours de 242,9 cas pour 100 000 habitants. La moyenne à l’échelle de l’Angleterre de 226 pour 100 000.

(

Oxford, qui est maintenant au niveau 2

/ PA)

Les autres zones qui sont aujourd’hui passées aux restrictions de niveau 2 incluent East Riding of Yorkshire, Kingston-Upon-Hull, North East Lincolnshire, North Lincolnshire, Dudley, Staffordshire, Telford, the Wrekin, Amber Valley, Bolsover, Derbyshire Dales, Derby City, South Derbyshire, l’ensemble de High Peak, Charnwood, Luton et Oxford.

Un porte-parole du Conseil du comté de Cumbria a déclaré: “L’annonce fait suite à l’augmentation des cas de COVID-19 à Carlisle et à la mise à jour de santé publique de cette semaine qui a montré que Carlisle dépassait l’arrondissement de Barrow en ayant le plus grand nombre de nouveaux cas dans le comté.

“Les tarifs de Barrow et Carlisle sont actuellement plus élevés que la moyenne nationale.”

Les personnes vivant dans les zones de niveau 2 ne sont pas en mesure de se mélanger socialement avec leurs amis et leur famille à l’intérieur à moins qu’elles ne vivent avec eux ou ne soient dans une bulle de soutien avec ce groupe.

Le travail à domicile est encouragé, tout comme l’évitement des transports en commun.

(

Boris Johnson au numéro 10

/ REUTERS)

Depuis le 16 octobre en Irlande du Nord, les pubs et les restaurants ont été fermés pendant quatre semaines à l’exception des plats à emporter et des livraisons. Les écoles ont également été fermées pendant deux semaines.

Les scientifiques ont averti le gouvernement qu’un demi-million de personnes sont infectées par la maladie chaque semaine.

On pense que M. Johnson annoncera les mesures lundi et qu’elles commenceront mercredi et dureront jusqu’au 1er décembre.