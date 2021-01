La minisérie El desorden que dejas (2020) est l’adaptation du roman 2016 réalisé pour Netflix par le galicien Carlos Montero (Le temps entre les coutures), son propre auteur. Il est parmi les plus regardés sur la plateforme depuis quelques semaines, sans jamais sortir du top dix en Espagne. Et, comme il nous l’a dit son créateur dans une interviewIl se sentait assez nerveux quant à la façon dont le résultat serait reçu, étant son maximum responsable à différents niveaux: «Je plaisante toujours parce que, dans les titres des premiers chapitres, mon nom apparaît jusqu’à cinq fois. Il n’y a donc qu’un seul coupable s’il s’agit d’un échec et ils ne vont pointer qu’une seule personne, c’est moi », explique-t-il.

«Je suis plus content de la série que du roman. J’aime le roman et il m’a donné beaucoup de joies, et je pense que c’est une excellente graine pour la série “

Et il raconte comment son livre a pu devenir une mini-série: «Quand j’ai écrit le roman, je l’ai transmis au producteur Paco Ramos, avec qui j’avais déjà travaillé, et nous avons pensé faire le film. Mais juste à ce moment Netflix est entré dans nos vies comme un ouragan et nous a bouleversé pour le mieux: Paco a fini par y travailler, au Mexique, et nous avons décidé qu’au lieu d’un film, pourquoi ne pas faire une série?». Et Carlos Montero a pensé à quelqu’un d’autre l’adapter avec son propre point de vue. Mais il avait eu envie de raconter des choses, après Elite (depuis 2018) il cherchait un nouveau projet et Netflix voulait travailler avec lui sur une autre proposition. “Tout cela a été mis en place et nous sommes allés de l’avant.”

Netflix

«Je n’ai pas senti que j’avais sacrifié beaucoup de choses lors de l’adaptation du roman. J’ai eu huit heures pour le faire, et il n’y a aucun chapitre qui me manque “

J’ai dû modifier un peu le matériau primaire: «Dans le roman, le thriller arrive très tard et se précipite, quelque chose aussi cool qui fait voler les pages. Mais il est vrai que trop d’informations sont condensées, trop d’incidents. Et enfin, dans la série j’ai pu équilibrer ça», Reconnaît-il, et poursuit avec ces mots:« Je suis plus content de la série que du roman. J’aime le roman et il m’a donné beaucoup de joies, évidemment, et je pense que c’est une belle graine pour la série ». Et il a pris peu du texte original de The Disorder That You Leave. Si quoi que ce soit, le monde intérieur “machacón et obsessionnel” du personnage de Raquel Valero (Inma Cuesta).

«Il n’est pas dans la série car il n’y a pas de voix off; Je ne voulais pas de cette ressource. Mais je n’ai pas senti que j’avais sacrifié plus de choses », déclare Carlos Montero avec satisfaction. «Si c’était un film, oui, car il faut tout condenser, quatre cents pages, en une heure et demie. Mais j’ai eu huit heures pour le faire, et il n’y a aucun chapitre qui me manque ». Et de l’avantage exceptionnel de s’adapter: «Parce que lorsque vous vous adaptez aux autres, vous finissez toujours par vous battre. Est inévitable. Je comprends parfaitement l’écrivain qui veut défendre son travail, mais je me suis toujours battu parce que je veux aussi défendre le film ou la série que je fais ».

«Je sais comment je suis en tant que scénariste, avec mes défauts et mes vertus. Mais, en tant que réalisateur, personne ne pouvait le deviner. Et toutes ces années avec Elite ont été utiles “

Il sait qu’il y a une obligation «d’être fidèle à l’esprit de l’œuvre» et, de plus, de nous proposer une version adaptée avec sa propre entité. Et parfois, le dialogue avec l’écrivain conduit à un affrontement désagréable. Donc, avec lui-même, cet incident ne s’est pas produit. Par ailleurs, Le désordre que vous quittez constitue sa première dans le sens, devant les épisodes “Dans la gueule du loup” (1×01) et “Ils savent” (1×02). «Je sais comment je suis en tant que scénariste, avec mes défauts et mes vertus», déclare Carlos Montero, qui a déjà écrit pour onze séries. «Mais, en tant que réalisateur, personne ne pouvait le deviner. Et toutes ces années avec Elite ont été très bonnes pour moi parce que j’ai passé de nombreuses heures dans le montage, et tu apprends beaucoup ».

Netflix

“Quand je dirigeais les acteurs, je leur disais ce que je voulais et nous voyions comment ça y arriverait ou s’ils me proposaient quelque chose de plus intéressant”

Dans cette autre série télévisée qu’il a créée avec le murcien Darío Madrona, il s’est consacré à analyser les enregistrements de la veille, la manière dont le réalisateur de service «a divisé les plans», pour donner un exemple concret. Carlos Montero a donc été planté dans le tournage de Le désordre que vous quittez “sans savoir à quoi ça allait ressembler en tant que réalisateur mais connaissant assez bien le médium”. Parce que Il ne s’agit pas “d’un écrivain qui n’a jamais fait la télé et qui arrive soudainement et qui est réalisateur”. Et “sur le plateau, ils lui ont beaucoup dit:” Merde, ça ne ressemble pas à ta première série. ” Mais ce n’était pas à cause du talent mais à cause de la sécurité qu’il avait. Une sécurité qu’Elite et l’équipe lui ont donnée ».

“Parce que J’étais très clair que si j’avais une bonne équipe, je pouvais compter dessus», Assure Carlos Montero. «Je leur disais ce que je voulais, et souvent je ne savais pas comment y arriver, mais j’avais un directeur de la photographie formidable. [Isaac Vila], ou un assistant réalisateur [Iñaki Beraza]… Une équipe magnifique. Emma [Lustres], le producteur exécutif, m’a mis dedans … Je me suis laissé enfermer “. Et il n’a jamais été compris, de savoir exactement comment les choses devraient être faites. Il a manifesté ce qu’il voulait enregistrer et ils l’ont tous arrangé. “Et, quand on dirigeait les acteurs, un peu pareil: je leur disais ce que je voulais et on verrait comment ça en arriverait ou s’ils me proposaient quelque chose de plus intéressant.”

“En fin de compte, ce dont je parle, c’est la résilience que nous avons tous et la composante héroïque du pouvoir avec quoi que ce soit, même la mort, qui est la chose la plus absurde qui existe”

En revanche, l’histoire inquiétante d’El desorden que dejas «aurait pu être racontée ailleurs», mais Carlos Montero estime que, dans un tout petit endroit de Galice, “Qu’il soit si rural conditionne complètement les personnages” protagonistes par le “besoin de garder des secrets pour préserver leur vie privée”. Contrairement à une grande ville où, “comme vous êtes anonyme, personne ne sait rien de votre vie”. Mais, dans une ville comme Novariz, semblable à Celanova dans laquelle le cinéaste est né, «vous avez besoin de ce petit lopin de terre pour vous protéger et ne pas être dérangé. Et, parfois, cette petite intrigue devient très vaste et les secrets occupent presque plus que votre personnalité ».

Netflix

Et, comme pour le titre du roman et de la fiction Netflix, une justification par Carlos Montero ne fait pas de mal. «L’idée de mort, ou l’idée d’absence dans ce cas, je les assimile: l’absence de l’être cher avec la mort d’un être cher», Commente-t-il. «Je pense que c’est une douleur très similaire, une douleur dévastatrice. Comme l’indique le titre du roman et de la série, ça vous laisse complètement foiré et il en faut beaucoup pour s’en débarrasser. Je pense que surmonter une absence est le travail le plus titanesque que nous ayons devant nous lorsqu’un tel malheur survient et que vous perdez quelqu’un ». Parce que “ça vous détruit”, et dans ces moments vous pensez “que vous ne pourrez pas vous lever”.

«Le désordre que vous laissez est bien moi; toutes mes obsessions sont condensées ici “

«Mais petit à petit, tu te lèves», poursuit-il. «Et, en fin de compte, ce dont je parle, c’est la résilience que nous avons tous et la composante héroïque du pouvoir avec n’importe quoi, même la mort, ce qui est la chose la plus absurde qui soit. Personne n’échappe à cette condamnation «et même ainsi, cela reste un abîme intolérable». ET, du point de vue narratif et dramatique, «il semble toujours très riche d’en parler». Surtout, “ne pas avoir de réponses”. Une approche cinématographique qu’il veut vraiment que nous aimions: Le désordre que vous laissez «est bien moi; toutes mes obsessions sont condensées ici ». Et il veut «nous interroger pour voir si cela nous a plu ou non. Parce que “il y a quelque chose de très cool à ce sujet.”

Netflix

L’article Carlos Montero: «Toutes mes obsessions sont condensées dans« Le désordre que vous quittez »» a été publié dans Explica.co.