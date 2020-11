Quelques jours avant le Latin Grammy, le chanteur Carlos Rivera a annulé sa participation aux récompenses qui se dérouleront ce 19 novembre à Miami, ceci parce qu’une personne proche de son équipe a été testée positive pour Covid-19.

«Et mon peuple, ici Carlos Rivera avec des nouvelles qui me remplissent de tristesse! Malheureusement, hier, une personne très proche de mon équipe a été testée positive pour Covid et comme vous le savez, nous avons essayé d’être aussi responsables que possible. Depuis le début de cette pandémie, j’ai été le premier artiste au Mexique à annuler un concert pour prendre soin de toutes les personnes et des personnes qui me suivent… », a commenté le chanteur sur ses réseaux sociaux.

La chanteuse, qui faisait déjà des répétitions avec Yalitza Aparicio et Ana Brenda pour diriger la 21e édition des prix qui célèbrent le meilleur de la musique latine, s’était exprimée lors d’un entretien avec EL UNIVERSAL, même sans connaître l’actualité de son partenaire , son enthousiasme pour représenter le Mexique à la cérémonie.

«Je suis très excité. Yalitza est devenue une pionnière de beaucoup de choses, elle est une militante, elle peut être appelée que pour tout ce qu’elle fait pour rendre visible et au-delà de tout et d’où nous venons chacun, nous célébrons la musique qui vient nous humaniser. En fait, c’est le slogan des prix de cette année, “La musique nous humanise” “, a-t-il déclaré.

Malgré le fait que l’interprète de «Remember me» ait donné un avis négatif, il a souligné que la chose la plus prudente à faire, en respectant les règles sanitaires, était d’annuler sa participation et de céder sa place à Víctor Manuelle.

«A cette occasion, même si j’ai testé négatif, je ne peux mettre personne en danger, en particulier mes collègues Ana Brenda et Yalitza et toute l’équipe qui nous entoure, production, musiciens. Dans mon cas, j’allais aussi chanter avec Natalia Jiménez, ma partenaire; Cela me rend très triste de ne pas pouvoir être là, mais le plus important en ce moment est de prendre soin de nous, non seulement de prendre soin de nous-mêmes, mais de prendre soin des autres et dans un acte de responsabilité, je ne peux pas être là et je dois suivre les protocoles qui sont nécessaires pour cela. ” , il a souligné.

«Je souhaite le meilleur à mon cher Víctor Manuelle, qui restera à ma place. Je suis sûr qu’il fera un travail spectaculaire, alors félicitations à lui, et surtout un câlin à tous les trois, je vous souhaite tout le meilleur que ce soit un grand gala, là je vous verrai et applaudirai … », a-t-il déclaré.

L’annulation de Carlos Rivera n’est pas le premier changement que subit l’événement. Roselyn Sánchez, qui dirigerait le gala, a déclaré début novembre qu’elle ne participerait pas en raison d’un accident où elle s’est fracturée le pied.

“Je suis ici pour annoncer que malheureusement je ne pourrai pas diriger les Grammys latins comme prévu … Malheureusement, j’ai subi une chute à la maison, j’ai fracturé un métatarsien alors ils ont changé tous les plans.”

Par: El Universal