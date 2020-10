Carlos Rivera chante une chanson romantique à Laura Pausini | AP

Le chanteur Carlos Rivera Cela a fait sensation après avoir chanté une chanson romantique à la chanteuse espagnole Laura Pausini lors de ses retrouvailles avec qui elle a été très proche ces derniers temps et dont beaucoup soupçonnent maintenant une possible histoire d’amour.

Nul doute que Carlos Rivera est devenu l’un des chanteurs les plus appréciés tant au Mexique qu’en Amérique latine et même en Espagne où il a donné vie au rôle-titre de “El Rey León” en 2011.

Le chanteur a captivé de manière impressionnante ses partisans en raison de sa capacité musicale, de son charisme et de sa galanterie, ce qui a provoqué le soupir de beaucoup de ses fans.

Cependant, bien qu’il soit l’un des galants les plus recherchés, Carlos Rivera Il a entretenu une relation solide et stable avec l’hôte Cynthia Rodríguez, une relation qui dure depuis plusieurs années.

Cependant, ces derniers jours, nous l’avons vu en grande compagnie avec le célèbre chanteur italien Laura Pausini.

En effet, il a été récemment annoncé que Carlos Rivera serait l’entraîneur de soutien de Pausini dans le cadre du programme “La Voz España”.

Comme prévu, l’apparition du chanteur mexicain a provoqué un tollé chez l’animateur de l’émission qui n’a pas arrêté d’admirer à quel point cet artiste talentueux est beau.

Plus tard, Pausini a révélé qu’il avait une nouvelle telenovela appelée “Pasión de Coaches” et avant cela, Rivera s’est agenouillé et a interprété la chanson “Serenata Huasteca”, à la stupéfaction de tout le monde dans le forum d’enregistrement.

Cependant, une éventuelle parade nuptiale entre les deux a été spéculée, mais la réalité est qu’ils sont de très bons collègues, donc cela écarterait toute rumeur, car ce couple de chanteurs tout ce à quoi ils aspirent est d’éblouir avec leur participation à l’émission de téléréalité espagnole.

Carlos Rivera n’a pas hésité à inscrire son entreprise passionnante avec ses plus de cinq millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel.

Aujourd’hui c’est le jour! Les assauts commencent dans «La Voz España» et ma Laura Pausini m’a invité à être sa co-coach avec sa grande équipe. Ne manquez pas cette soirée », a écrit Rivera dans le post.

Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que Carlos Rivera Il participera au concours avec cette modalité, puisqu’en 2014 il a participé main dans la main avec Malú pour la version enfant de «La Voz España».

De plus, il ne sera pas le seul représentant de l’Amérique latine dans cette tranche, puisque Sebastián Yatra sera le collaborateur de Pablo López et Tini Stoessel aidera Alejandro Sanz, tandis que Mala Rodríguez accompagnera Antonio Rodríguez et est le seul conseiller espagnol.

Carlos Augusto Rivera Guerra a commencé sa carrière artistique quand il a été le lauréat du programme de télé-réalité TV Azteca, La Academia en 2004, cependant, dès son enfance, il a commencé à apparaître dans des programmes de concours de chant à Tlaxcala, où il a également travaillé comme annonceur dans un radio locale.

Après sa participation au programme, en 2005, il a signé un contrat avec la maison de disques Sony BMG, et en 2006, il a participé à l’émission de télévision El Desafío de estrellas avec ses collègues de La Academia, avec qui il a fait une tournée musicale de la République mexicaine dans des villes telles que Monterrey, Guadalajara, Veracruz et Puebla.

Il est à noter que Rivera s’est également aventuré en tant qu’acteur, rejoignant des programmes de TV Azteca tels que “Life is a song” et son apparition dans un chapitre de la telenovela mexicaine, “Los Sánchez”, alors qu’en 2016, il jouait Andrés dans le Série télévisée Televisa, “L’hôtel des secrets”.

