Carlos Rivera révèle sa peur de voyager même en avion après le virus | .

Chanteur et acteur mexicain Carlos Rivera Il a fait une déclaration forte dans laquelle il souligne que même si nous vivons avec le virus depuis plusieurs mois, il ressent toujours une grande peur lorsqu’il voyage en avion, car il a peur d’être infecté.

Carlos Augusto Rivera Guerra a partagé son expérience après avoir avion après sept mois de ne pas le faire.

Il ne fait aucun doute que reprendre la nouvelle normalité après le coronavirus n’est pas du tout facile et de nombreuses célébrités en ont fait l’expérience, tel est le cas de l’interprète de «Vuelves», qui a révélé à ses followers qu’il se sent toujours nerveux en montant dans l’avion.

Le chanteur est monté dans l’avion après sept mois de ne pas l’avoir fait en raison de la pandémie et a partagé son expérience sur les réseaux sociaux.

C’est grâce à une publication sur son compte Instagram officiel que Carlos Rivera a partagé ce qu’il ressentait en voyageant.

Cette semaine, j’ai voyagé en avion pour la première fois depuis le début de la pandémie (7 mois). J’étais même nerveux malgré le fait que les voyages faisaient partie de ma vie quotidienne à cause de mes tournées », écrit-il.

Cependant, Carlos Rivera Il a admis que malgré les peurs, la vie doit petit à petit reprendre son cours, car on ne peut pas vivre éternellement dans la peur.

D’une manière ou d’une autre, les choses doivent reprendre leur cours. Il est difficile de comprendre ce que nous vivons, mais la vie doit continuer. Continuons à prendre soin les uns des autres autant que possible », a-t-il déclaré.

Le message est accompagné d’une photographie dans laquelle il est vu portant un masque et un masque, et vous pouvez voir son regard paniqué face à la situation.

La photo a été partagée hier et jusqu’à présent, la publication compte plus de 200 000 likes et commentaires sans fin de ses abonnés.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

JE VEUX VOUS METTRE DANS UNE BOÎTE EN VERRE POUR QUE RIEN NE VOUS ARRIVE “,” Tu es magnifique !!! Et continue de prendre soin de toi !!!! “,” Tout va bien sur toi !! “,” Prends soin de toi mon amour “,” Bravo mon Carlitos! Avec toutes les précautions pour vous voir bientôt dans la plus belle frontière du monde », ont été certains des commentaires.

Jusqu’à présent, la destination du chanteur originaire de Huamantla, Tlaxcala, est encore inconnue, cependant, dans son compte Instagram officiel, il a partagé une vidéo où il peut être vu en train de profiter d’un paysage, donc en plus de voyager pour le travail, il en a sûrement eu moments de distraction mais bien sûr à distance saine.

Il est à noter que Carlos Rivera Elle fait partie du jury de “Qui est le masque?”, Avec Consuelo Duval, Yuri et Juanpa Zurita, et Consuelo avait été testée positive il y a quelques semaines mais heureusement maintenant elle est soulagée.

Carlos Rivera a commencé sa carrière artistique quand il a été lauréat du programme TV Azteca, “La Academia” en 2004, mais dès son enfance, il a commencé à apparaître dans des programmes de concours de chant à Tlaxcala, où il a également travaillé comme animateur sur une station de radio locale.

En plus d’être chanteur, Rivera Il s’est également aventuré en tant qu’acteur, rejoignant les programmes d’Azteca Television tels que “Life is a song” et son apparition dans un chapitre de la telenovela mexicaine, “Los Sánchez” et aussi en 2016, il a joué Andrés dans la série télévisée Televisa , “L’hôtel des secrets”.

Jusqu’à présent, il a quatre documents d’enregistrement; Il sort son premier album en février 2007, avec lequel il atteint un record d’or pour plus de 50 000 exemplaires vendus au Mexique. Son deuxième album, “Mexicano” est sorti en 2010, dans lequel il honore des chansons mexicaines telles que “La Malagueña”, et des chanteurs tels que Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez et Consuelito Velázquez, cet album a également reçu un disque d’or pour plus de 30 000 exemplaires, le plaçant parmi les 20 albums les plus vendus au Mexique cette année-là.

Cela peut vous intéresser: Cynthia Rodríguez déclenche des rumeurs de grossesse avec Carlos Rivera