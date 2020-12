Carlos Rivera révèle ses secrets au lit, pauvre Cynthia! | Instagram

L’artiste désormais célèbre Carlos Rivera a fait sensation après ses dernières déclarations dans lesquelles il partageait, entre autres, l’un de ses secrets les plus intimes au coucher, qu’il devra endurer. Cynthia Rodriguez.

L’un des chanteurs les plus importants du moment est Carlos Rivera qui peut désormais voir les fruits de tout son travail en se plaçant dans le goût d’une grande majorité au Mexique, mais sa popularité vient non seulement de son talent mais aussi d’être considéré comme l’un des artistes les plus “s3xys”.

Ceci et de nombreux compliments sont ce que ses fidèles fans lui écrivent à chaque occasion, et c’est maintenant que sur les réseaux sociaux ils ont repris une interview passée où l’interprète mexicain a fait encore plus de bruit après avoir partagé l’un de ses «secrets les plus intimes».

Récemment, l’interprète a révélé l’une de ses habitudes les plus intimes au lit, tout semble indiquer que le froid n’inhibe pas Carlos Rivera puisqu’il assure «qu’il dort sans vêtements».

C’était lors de l’un des derniers programmes de l’émission, “Ce canyon»dirigé par Yordi Rosado, auquel Rivera a assisté il y a quelques mois et où la conversation a pris un peu de ton lorsque le chanteur a avoué des aspects plus privés de sa vie.

La visite du désormais célèbre natif de Huamantla au forum dudit programme deviendrait sûrement l’un des plus préférés des adeptes de cette émission.

C’est après le hashtag, # MEDAPLAC3R a occupé l’une des places de la liste des tendances sur la plateforme Twitter que le moment mémorable sera réservé à nombre de ses fans et a été répliqué dans la célèbre application.

L’émission populaire de Yordi connue sous le nom de ”

Ce canyon«C’est un forum auquel ont été conviées diverses personnalités du show business. Pendant l’émission, les artistes discutent, coexistent, jouent et même chantent ou exercent une activité liée à leur carrière.

C’est à cette occasion que Carlos Rivera a ouvertement révélé à Yordi Rosado que personnellement «c’était mal à l’aise pour lui de dormir nu».

Selon l’interview qui a été réalisée avec le célèbre artiste, qui était accompagné à cette occasion par d’autres personnalités du milieu du spectacle, parmi lesquelles, en plus de la chanteuse, l’actrice cubaine Malillany Rodríguez, El “borrego” Nava, poursuit ce lien.

Les “riveristas” (fans) du chanteur, dont une grande majorité faisait partie du public du forum, seraient totalement impressionnés par de telles confessions.

Réalisations de Carlos Rivera

L’artiste qui à un moment donné appartenait aux rangs de “La Academia” où il était le lauréat de la troisième génération a célébré ce 2020, 16 ans d’expérience qui sont devenus internationaux en jouant dans l’oeuvre “Le Roi Lion” en Espagne, où il a obtenu victoire en tant qu’acteur révolutionnaire aux “Broadway World Spain Awards” en 2012.

Aujourd’hui, la star de la musique a obtenu plusieurs distinctions pour son travail, quatre disques d’or pour ses albums studio Carlos Rivera, Mexicano, Il n’existerait pas et je crois; en plus de deux Platinum Records pour ses deux derniers disques; Il a également reçu le prix Antena CIRT pour le «mérite artistique», deux Dial Awards et le prix dans la catégorie Ballade au Lunas Del Auditorio Nacional.

Sa renommée l’a également amené à faire partie de l’équipe des juges de certaines émissions de télé-réalité talentueuses, en 2014 quand il a travaillé comme conseiller de Malú dans l’édition 2 La Voz Kids en Espagne “, en 2019 il a également participé à l’édition pour enfants aux côtés de Lucero et Ce 2020, il a accompagné la chanteuse italienne, Laura Pausini, dans “La Voz Antena 3”, ceci sans évoquer beaucoup d’autres projets dans lesquels il a travaillé.