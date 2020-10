Carlos Rivera sera présent aux Latin Grammy Awards 2020 | .

Le beau chanteur Carlos Rivera Avec Roselyn Sánchez, il dirigera le prochain gala Latin Grammy 2020 et le chanteur colombien J Balvin sera en compétition dans 13 catégories pour l’album “Colores” et il est prévu qu’il en remportera la majorité.

Carlos Rivera et Roselyn Sánchez seront les Conducteurs de la cérémonie qui, depuis la ville de Miami, aux États-Unis, se connectera avec des villes du monde entier pour pouvoir contacter les lauréats et diffuser les performances musicales.

Tandis que Bad Bunny, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García et Los Tigres del Norte font partie des grands artistes qui se produiront dans la prochaine édition du Grammy latin, lors d’une émission spéciale sur la pandémie organisée à partir de différentes parties du monde.

Il est à noter que Christian Nodal, Fito Páez, Marc Anthony et Nathy Peluso complètent la liste des chanteurs confirmés pour le gala qui aura lieu le 19 novembre comme annoncé mardi dernier par la Latin Recording Academy.

La devise de cette nouvelle édition, bien sûr attendue depuis longtemps, du Latin Grammy sera «la musique nous humanise».

Le musicien colombien J Balvin part comme l’un des favoris des Latin Grammy de cette année en concourant dans 13 catégories pour son dernier album “Colores”, ainsi que pour “Oasis”, sa co-production avec le musicien Bad Bunny, qui le suit dans les candidatures avec un total de neuf nominations et se produira également au gala.

Alors que Ozuna, avec huit; Anuel AA, avec sept; Camilo et Carlos Vives, avec six chacun; Kany García, avec cinq, et Rosalía, Karol G, Residente, Sky et Tainy, avec quatre par tête, complètent la liste des chanteurs avec plus d’options pour prendre le gramophone d’or.

Après la grande polémique qui a eu lieu l’année dernière en raison de sa faible participation, le reggaeton occupe cette année le top des nominations aux Latin Grammy, qui inaugurera trois catégories: meilleure chanson pop / rock, meilleure performance reggaeton et meilleure chanson rap / hip-hop.

Parmi le reste des performances du gala tant attendu, le retour d’Alejandro Fernández à la cérémonie se démarque, après avoir joué dans une rencontre émouvante avec son père et son fils lors de la dernière édition.

De son côté, Nathy Peluso prendra la place des nouvelles promesses en débutant avec sa première performance internationale la même année qu’il aspire à gagner dans la catégorie du meilleur nouvel artiste. Être quelque chose de vraiment incroyable.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

De plus, Marc Anthony, qui a été nommé Personnalité de l’année 2016 de la Latin Recording Academy et vainqueur de six GRAMMY latins et de trois GRAMMYs, reviendra sur scène avec une performance émouvante.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la transmission réinventée, dont le thème est “La musique nous humanise”, sera réalisée à partir de différentes villes du monde et sera basée dans la ville de Miami.

Le spectacle sera une célébration de l’excellence musicale et du pouvoir fédérateur de la musique, à travers des histoires d’engagement, d’espoir et aussi d’esprit social.

En ce qui concerne Rivera, il est important de noter qu’il était l’hôte de la 18e édition des Latin GRAMMY Awards, tandis que Sánchez revient pour la cinquième fois, après avoir présenté les 16e, 17e, 18e et 20e Latin Awards annuels. GRAMMY.

Les 21èmes Latin GRAMMY Awards seront diffusés sur Univision le jeudi 19 novembre 2020 à 20 h HE / PT (19 h Central), tandis que TNT rediffusera l’émission à partir de 19 h (MEX) /20.00 (COL) /22.00 (ARG / CHI) et sera également diffusé sur Televisa sur Channel 5.

La Latin GRAMMY Premiere, où les gagnants de la plupart des catégories sont annoncés, aura lieu avant la diffusion et cette cérémonie de longue date sera une production virtuelle de haute qualité, avec des performances à distance et à laquelle tout le monde pourra participer. les nominés.

Cela peut vous intéresser: Carlos Rivera révèle sa peur de voyager même en avion après le virus