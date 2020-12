Carlos Trejo ne regrette pas d’avoir évoqué la possibilité de la mort du pilote Alfredo Adame après avoir été testé positif au Covid-19 la semaine dernière.

L’acteur a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il a été vu quitter sa maison avec un bouquet de fleurs à emporter sur la tombe d’Adame.

«Tout le monde me dit que je souhaite la mort à quelqu’un, débarrassons-nous des choses stupides, c’est un type infâme, malade, médiocre, voleur, mythomane. Nous n’avons pas besoin de ce genre de dégoût social, cette partie que je pense que les gens devraient comprendre », dit-il dans une interview.

Le chasseur de fantômes dit qu’il croit avoir déjà un coronavirus depuis avant le début de la quarantaine au Mexique puisqu’il était malade et avec des symptômes comme ceux de la maladie, mais il souligne qu’il ne le disait pas depuis les toits comme Adame.

«En février, Covid-19 m’a frappé, je ne savais même pas qu’il existait, je n’avais aucune idée de l’existence de cette maladie. J’ai commencé avec des problèmes respiratoires très difficiles et très forts en février, j’ai perdu l’odeur, le goût, je ne savais pas ce qui n’allait pas avec moi. Je pensais que c’était des nerfs ».

“J’ai passé environ 45 jours à dormir dans mon camion parce que j’ai mis le siège à 45 degrés et cela m’a permis de prendre de l’air et, en gros, il s’est détaché.”

Bien que des tests n’aient pas été effectués car le sujet n’a pas encore été tellement évoqué au Mexique, il souligne qu’il a été en contact avec des personnes qui sont tombées malades et qu’il n’a pas déjà été infecté.

«D’après les symptômes, je pense que c’était comme ça et j’ai été coincé, sans le savoir, avec des gens qui ont eu Covid-19 dans le programme ‘Hoy’ simplement; parler de toi à toi avec des gens qui ont eu et je ne me frappais plus.