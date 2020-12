Pour la deuxième partie du film “Cañitas”, l’un des noms sur la table pour rejoindre le casting est l’actrice et chanteuse Belinda, a déclaré Carlos Trejo à EL UNIVERSAL.

Le film est la suite de celui sorti en 2007, qui à son tour est basé sur le livre éponyme de Trejo, dont l’intrigue a suivi un groupe d’amis qui, après avoir joué à la planche Ouija, ont commencé à vivre des événements paranormaux.

Bien qu’il soit prévu de le faire cette année, “The Ghostbusters” a expliqué qu’il avait été reporté en raison de la pandémie de Covid-19.

«J’ai demandé à Henry Bedwell, celui qui a réalisé le film« Blacker Than Night », de faire la production. Il n’a pas été annulé », a déclaré Trejo.

Le tournage commencera provisoirement en juin. Son rôle dans le film sera en tant que producteur associé, mais il n’exclut pas de faire une apparition à l’écran.

«Cañitas a été, que beaucoup le veuillent ou non, le livre le plus lu de l’histoire de l’industrie de l’édition mexicaine, le seul à avoir fait lire un pays tout entier, ce qui a permis, en aidant de nombreuses personnes, de maisons culturelles, faire des choses altruistes et cela me remplit de fierté ».

En ce qui concerne son livre lancé au milieu des années 90, Trejo rappelle qu’à cette époque, il y avait eu des mauvais traitements de la part de l’éditeur, car quand il a demandé à se rendre au salon du livre de Guadalajara, ils ne voulaient pas parce qu’un auteur étranger y allait et il devait aussi courir avec vos dépenses.

«Ce jour-là, l’éditeur a découvert que ‘Cañitas’ avait remporté le prix du livre le plus lu de l’histoire de l’industrie de l’édition mexicaine et ils voulaient que j’aille à nouveau à Guadalajara et je les ai envoyés en enfer, c’est pourquoi j’ai décidé de ne plus publier. au Mexique.

“En ce qui concerne les auteurs, je pense qu’il y a beaucoup de talent mexicain, malheureusement il y a beaucoup de malice de la part de gens très stupides qui donnent des opportunités à des gens qui n’en valent pas la peine.”

Trejo a commencé ce samedi avec la collecte annuelle de jouets pour célébrer la Journée des trois rois.

“Il n’y a aucun type de parti politique impliqué ou personne qui se tient le cou, ce n’est que pour faire sourire les enfants”, a-t-il expliqué, ajoutant qu’à ce jour, ils ont collecté plus d’un millier de jouets. Bioparque Estrella a également été ajouté avec 45 billets et petits-déjeuners pour les enfants à faible revenu.

