Le single actuel de Carly Pearce “Next Girl” est un avertissement de Pearce à la nouvelle petite amie de son ex, et le clip vidéo nouvellement sorti colle à ce thème, ajoutant un peu de rire pour les téléspectateurs à la maison. Le clip centré sur le bar commence par Pearce qui boit un verre, clairement pas dans les avances à la voix de trombone de l’homme assis à côté d’elle. Après avoir déclaré qu’elle en avait assez, elle se rend sur scène pour chanter, tandis que la vidéo se poursuit avec la chanteuse en tant que divers personnages rencontrant plusieurs hommes dignes de “Next”.

La vidéo exagérée a été réalisée par Seth Kupersmith et a été filmée à Nashville. “Cette vidéo était tellement amusante à faire! J’ai l’impression que la plupart d’entre nous ont été soit les destinataires de ces avances ridicules, soit en ont été témoins”, a déclaré Pearce dans un communiqué. «Et même si j’espère vraiment que les paroles aideront la ‘prochaine fille’ à savoir que les actions d’un imbécile ne sont pas de sa faute, je voulais aussi mélanger certaines des techniques de ramassage souvent expérimentées avec un peu d’humour. Allez, faites-les vraiment. ?! “

Sur Instagram, Pearce a écrit qu’elle “s’était tellement amusée à jouer à moi-même ET à une tonne de ‘filles’ et aux scénarios qu’elles rencontrent dans un bar.” Elle a également présenté l’un de ses collègues amateurs de bar, en écrivant: “J’ai aussi eu l’impression que c’était juste d’avoir un de mes vrais besties dans la vidéo, car elle ne connaît que trop bien ces gars-là aussi … alors vous tous rencontrez @sarahames! J’espère que vous l’aimerez autant que j’ai adoré le faire et que cela vous fait rire! “

“Next Girl” est le premier single de la native du Kentucky de son prochain projet encore inopiné, et elle a écrit la chanson avec Josh Osborne et Shane McAnally. Pearce, qui a demandé le divorce de son mari Michael Ray en juin, a déclaré à ET Canada qu’il était «fou» et «thérapeutique pour moi» de penser que «Next Girl» pourrait aider quelqu’un d’autre par sa propre guérison.

“Si vous écoutez une de mes musiques et que vous écoutez les histoires et la façon dont je raconte juste mes histoires à travers des chansons, je pense que cela a toujours été une grande partie de l’honnêteté et de l’authenticité”, a-t-elle déclaré. “Et cette nouvelle musique et” Next Girl “ne sont pas différents de cela.”

Le joueur de 30 ans a ajouté à Kelleigh Bannen sur The Kelleigh Bannen Show sur Apple Music Country que «si une fille n’a pas encore vécu cela, que Dieu les bénisse, elle le fera».

“Et j’ai l’impression que la chanson est presque comme une préparation et aussi comme un hymne de juste comme ça n’a rien … Nous, les femmes, pensons que cela a à voir avec nous”, at-elle poursuivi. “Cela n’a rien à voir avec nous et tout à voir avec eux.”