Quatre mois après avoir demandé le divorce de son mari Michael Ray après huit mois de mariage, Carly Pearce a discuté publiquement de la scission, partageant qu’elle espère que ses fans pourront respecter sa vie privée alors qu’elle navigue dans son nouveau chapitre. «J’espère que les gens nous respectent pour comprendre que nous sommes des humains et que je ne me suis certainement pas mariée pour divorcer», a-t-elle déclaré à ET Canada.

«Mais des choses arrivent», a-t-elle ajouté. “Je pense que c’est juste quelque chose qui doit rester entre nous deux et j’ai ressenti l’amour des fans et j’apprécie cela, et je pense que c’est l’un de ces moments où” Tu es un humain! “” En réfléchissant à elle ces derniers mois, Pearce a partagé qu’elle était «bien plus forte» qu’elle ne le pensait.

«C’est si facile de regarder des artistes comme moi ou n’importe qui et de penser que leur vie est parfaite», a-t-elle déclaré. “Ce n’est tout simplement pas une réalité, pour aucun de nous. J’essaie juste de vraiment … Je pense que lorsque vous traversez beaucoup de changements dans tous les aspects de votre vie, vous réalisez en quelque sorte que les imperfections sont ce qui nous fait tous nous-mêmes.”

Le mois dernier, Pearce a sorti son nouveau single “Next Girl”, une lettre d’une femme à la nouvelle petite amie de son ex-petit ami l’avertissant de l’homme en question. Pearce a écrit la chanson avec Josh Osborne et Shane McAnally et a partagé que c’est “fou” et “thérapeutique pour moi” de penser que la chanson pourrait aider quelqu’un d’autre à travers sa propre guérison.

“Si vous écoutez une de mes musiques et que vous écoutez les histoires et la façon dont je raconte juste mes histoires à travers des chansons, je pense que cela a toujours été une grande partie de l’honnêteté et de l’authenticité”, a-t-elle déclaré. “Et cette nouvelle musique et” Next Girl “ne sont pas différents de cela.”

S’adressant à Kelleigh Bannen sur The Kelleigh Bannen Show sur Apple Music Country le mois dernier, Pearce a parlé de la vie aux yeux du public et a déclaré qu’elle prévoyait d’aborder certains aspects de sa vie différemment à l’avenir.

«Depuis que j’ai commencé à faire de la musique à ce niveau, ma première chanson était si personnelle et je pense que cela m’a montré que nous sommes tous des humains et que nous traversons tous les mêmes choses», a déclaré Pearce, faisant référence à son hit «Every Little Thing». ” “Et j’ai presque l’impression d’être parfois vulnérable, d’être réel et d’être un être humain, parce que beaucoup de gens voient notre vie comme un peu presque pas réelle parfois. Et juste pour la ramener, humble tarte et être comme, “Non, non, non, non. Je suis comme toi.” “

«Je pense que c’est une partie de mon récit vers laquelle je veux continuer à avancer», a-t-elle poursuivi. “Cependant, je pense avoir appris quelques leçons au cours des dernières années, peut-être pour garder certaines choses plus privées, peut-être pour ne pas exploiter tous les aspects de votre vie trop rapidement.”