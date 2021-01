L’actrice Image de balise Carmen Campuzano, qui a récemment réapparu sur les réseaux sociaux, où il a exhorté la population mexicaine à rester à la maison et à ne pas assister aux fêtes et réunions pour arrêter le nombre d’infections et décès dus au COVID-19.

Le beau modèle à la fin de l’enregistrement a remercié le personnel médical pour ses efforts et ses sacrifices tout au long de la pandémie. Il a demandé de redoubler d’efforts dans la destination des vaccins combattre ce terrible virus. Dans le même temps, il a conseillé de continuer à utiliser le masque correctement.

Mais ce jour-là, elle a revécu l’un des passages les plus sombres de sa vie, grâce aux addictions subies par le mannequin, qui a affronté l’un des plus conflictuel de sa vie quand, à cause de son problème de drogue, il a commencé à perdre le sens de sa carrière.

Il y a quelques mois, Campuzano est apparu dans un épisode de la populaire émission de télévision ET! Divertissement, “bâclé”, où il s’est rendu à un rendez-vous pour évaluer la possibilité d’avoir un reconstruction nasaleRemarquant le problème délicat, les médecins ont catégoriquement refusé de faire la procédure.

À ce moment là, Image de balise Carmen Campuzano Il a dit aux chirurgiens que la raison pour laquelle son nez était déformé était que des valises lui étaient tombées dessus; Désormais, le mannequin était beaucoup plus sincère lors d’un programme Univision où elle parlait de la problèmes qu’il avait avec de la drogue.

La mannequin qui a eu une carrière prometteuse dans l’industrie de la mode a déclaré qu’elle avait vécu des moments très difficiles dans lesquels elle avait non seulement perdu sa carrière, mais aussi sa famille, à cause de la consommation de drogue. En outre, il a révélé les conditions désastreuses qu’il a vécues dans le centres de rééducation.

«J’ai subi de terribles punitions physiques, au point de devoir me traîner de douleur par terre, je me suis lassée de vivre mal et d’être abandonnée dans une ferme, dans des lieux horribles et inhospitaliers où j’ai vécu des expériences horribles», a avoué Carmen Campuzano à propos des moments traumatisants qui a traversé.

Depuis huit ans a décidé de s’éloigner définitivement du monde de la drogue; À ce moment de sa vie, la femme se consacre à donner des concerts en tant que DJ, donne des conférences, continue avec une vie de mannequin et même elle enseigne des cours liés à l’iindustrie de la mode.

Par: El Heraldo de México