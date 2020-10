Exclusif

Carole BaskinElle a non seulement eu 2 maris, mais aussi une femme … mais elle dit qu’il y a eu une grande différence entre ses partenaires masculins et féminins.

La star du ‘Tiger King’, qui vient cette semaine est sorti comme bisexuel, raconte TMZ … elle a eu des amants des deux sexes, et a même eu une «femme non sexuelle» à l’époque. Carole a dit qu’elle aurait pu aussi facilement épouser la femme de sa vie qu’elle l’a fait Don Lewis, et alors Howard Baskin.

Cependant, nous savons que Carole voit souvent les choses différemment des autres … et le mariage ne fait pas exception. Tout d’abord, elle dit que sa «femme» était hétérosexuelle et que cette limite a toujours été respectée.

Donc, avec le sexe hors de la table … Carole dit qu’ils s’aimaient de manière platonique, et son partenaire faisait toute la cuisine, s’occupait de leur maison et était même secrétaire pour le business immobilier de Carole. BTW, elle ne veut pas révéler l’identité de la femme pour la protéger des médias, mais il semble qu’ils étaient ensemble entre le milieu et la fin des années 80.

En ce qui concerne les règles d’attraction de Carole – elle dit que pour elle, il s’agit plus de qui vous êtes à l’intérieur, et elle n’a pas de préférence pour les caractéristiques physiques … masculines ou féminines. Bien sûr, elle va encore plus loin … nous dire que le lien humain n’est pas une question de sexe, de genre, de race ou de nationalité parce que les humains sont TOUTES ces choses. Ouais, dors sur celui-là.

Carole clarifie également certaines déclarations sur sa sexualité … en nous disant qu’elle ne s’identifie pas comme un homme transgenre alors qu’elle a dit à PinkNews qu’elle avait l’impression d’être née dans le mauvais corps.

Le propriétaire de Big Cat Rescue, qui croit clairement en la réincarnation, dit que vous ne saurez pas pourquoi vous êtes né tel que vous étiez … jusqu’à ce que vous soyez entre deux vies.

Cela ressemble à 9 vies pour nous, chats et chatons.