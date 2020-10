Carole Baskin a fait une révélation majeure dans une interview avec Pink News lundi. La fondatrice de Big Cat Rescue, connue pour son rôle dans le documentaire à succès de Netflix, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, a déclaré au point de vente qu’il était bisexuel.

En sortant, Baskin a expliqué qu’elle s’était toujours considérée comme bisexuelle: «Même si je n’ai jamais eu de femme, je pourrais tout aussi bien avoir une femme qu’un mari.» Baskin est actuellement sur son deuxième mariage, à la fois avec des hommes, car elle a passé les 16 dernières années avec Howard Baskin. Avant cela, elle était avec Don Lewis et a finalement disparu avant d’être déclarée morte. Sa mort a fait l’objet d’un examen minutieux alors que le documentaire et les affirmations de Joe Exotic selon lesquelles Baskin l’avait tué ou était impliqué dans sa mort ont relancé l’affaire. Quant à la sexualité de Baskin, elle a raconté qu’elle avait commencé à explorer dans les années 80 après avoir travaillé avec des membres de la communauté LGBT +: «J’ai réalisé que j’avais des sentiments aussi égaux pour les femmes que pour les hommes.» À l’époque, elle a dit qu’elle était fiancée à un psychologue qui lui a fait découvrir ce style de vie.

Dans cette interview, elle a été interrogée sur Exotic, l’homme considéré comme son plus grand rival tout au long du documentaire Tiger King. Elle a parlé d’Exotic, qui est gay, et comment il n’est pas seulement un embarras pour la communauté gay mais pour «la communauté humaine». Elle l’a décrit comme étant «déviant» dans son maniérisme et comme évident par la façon dont il traite les humains et les animaux. En juin, Baskin a obtenu la pleine propriété de l’ancien zoo d’Exotic, Wynnewood. Cela survient alors qu’Exotic continue de purger une peine de 22 ans de prison après avoir été accusé de maltraitance animale et d’embauche d’un tueur à gages visant à tuer le fondateur de Big Cat Rescue.

Baskin, qui a 59 ans, vient de sortir de son apparition dans Dancing With the Stars. Là, elle et son partenaire, Pasha Pashkov, étaient la deuxième paire à être coupée derrière l’ancienne star du basket, Charles Oakley et Emma Slater. Malgré un bref passage dans la série, Baskin a certainement laissé sa marque avant de partir. Sa première routine était un paso doble à «Eye of the Tiger». Elle est restée fidèle au thème du gros chat dans sa deuxième danse, “What’s New Pussycat?” Sa troisième et dernière performance a eu lieu à Disney Night et, sans surprise, elle l’a vue sur une chanson classique du Roi Lion, «Circle of Life», tout en habillant le rôle.