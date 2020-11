L’actrice de Men Behaving Badly, 60 ans, a déclaré que les rumeurs selon lesquelles les candidats à l’émission BBC One avaient perdu «quatre pierres en quatre jours» étaient fausses.

Quentin, qui aux côtés de son partenaire Johannes Radebe a dansé le cha cha sur Rescue Me de Fontella Bass samedi, a perdu un total de 0,1 pierre depuis le début de l’entraînement.

Elle a déclaré: «Je ne pense pas que cela ait vraiment changé ma vie. Cela ne m’a pas vraiment beaucoup changé physiquement.

«Je suis un peu plus fort mais toutes les rumeurs de perdre quatre pierres en quatre jours sont absolument fausses.

Caroline Quentin et Johannes Radebe

«J’ai travaillé plus de cinq semaines et j’ai perdu une livre et demie.

«Je suis abasourdi. Je suis en fait abasourdi. Je plaisante vraiment mais je suis assez surpris parce que je me déplace de l’aube au crépuscule.

«Cela a-t-il changé ma vie de cette façon? Non, pas vraiment.

«Mais la meilleure chose qui me soit arrivée est que j’ai rencontré cette personne qui s’appelle Johannes et je l’aime vraiment.

Elle a également abordé l’humeur des candidats après le départ du boxeur Nicola Adams et de la danseuse professionnelle Katya Jones, qui ont été forcés de quitter la compétition après que Jones ait été testé positif au coronavirus.

Quentin a déclaré: «Je dois dire que nous sommes vraiment un groupe très joyeux.

«Nous sommes très gentils et plutôt solidaires et très gentils, et le pire est de dire au revoir à des gens adorables comme Max et Katya et tout ça, Jacqui et tout.

Quentin sur la piste de danse

«Mais nous avançons, nous sommes forts dans nos cœurs avec un élan dans notre démarche vers, espérons-le, de bonnes nouvelles du gouvernement à propos de Noël.

«Je pense que c’est ce vers quoi tout le monde se concentre.»

Quentin, qui a suivi des cours de ballet dans son enfance, a rejeté les affirmations que sa formation lui avait donné un avantage sur ses co-stars.

Elle a dit: «J’ai étudié le ballet quand j’étais petite fille et quand vous dansez, on vous apprend à tourner les pieds et la toute première chose que j’ai apprise ici est que vos pieds doivent être parallèles, donc c’est« génial ».

«La seule chose que je pensais vraiment aider est la chose pour laquelle on m’a dit lors de ma toute première danse.

Concurrents de Strictly Come Dancing 2020 – En images

«D’un autre côté, il y a aussi un avantage, je pense, qui concerne probablement la conduite et le port de soi et peut-être l’utilisation d’armes et des choses comme ça.

«Donc, c’est probablement vraiment des balançoires et des ronds-points.

«Je pense que c’est utile, mais alors beaucoup de choses sont utiles. Être assez musical, ça aide un peu car on peut suivre un rythme.

«J’aime apprendre des choses parce que c’est la chose la plus utile, parce que je passe beaucoup de temps avec Johannes qui essaie de me faire apprendre des choses qui ne sont pas mes compétences.»

Strictly Come Dancing continue sur BBC One.