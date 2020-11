Carrés sur le maillot de bain et l’abdomen, Joselyn Cano a fière allure | INSTAGRAM

La belle mannequin américaine, Joselyn Cano a gardé les frayeurs heureuses pendant longtemps et cette fois elle a voulu montrer qu’elle avait des carrés à la fois sur son maillot de bain et sur son abdomen.

C’est vrai, la célèbre fille connaît la grande attention qu’elle porte, alors elle a décidé de modeler dans un audacieux maillot de bain à carreaux jaune et noir, qui pourrait à peine couvrir sa grande silhouette étant l’une des plus petites qu’il ait l’habitude de montrer sur son compte Instagram officiel.

C’est une photographie qui a déjà atteint plus de 267 mille likes et dans laquelle on a pu apprécier que son maillot de bain était si petit que je ne peux pas couvrir complètement ses charmes, faisant ainsi beaucoup de ses fans à rester plus que amoureux et ils soupirèrent en la regardant de cette façon.

Cependant, il est très important de mentionner que les fidèles adeptes de la jeune femme avaient déjà vu cette photo et même des meilleures car Joselyn Cano a un “Onlyfans” où vous téléchargez des photos et des vidéos personnalisées et dédiées spécialement à tous vos abonnés et dont ils ont besoin plus qu’heureux d’avoir rejoint cette expérience.

En fait, dans les histoires exceptionnelles de Joselyn Cano, nous avons pu voir des messages que les internautes lui ont envoyés pour la remercier d’avoir sa page de contenu exclusive, étant donné que c’est l’une des meilleures qu’ils aient vues de toute sa vie et qu’elle est vraiment leur modèle préféré.

Joselyn répond en les remerciant et en précisant qu’un contenu bien meilleur arrive bientôt, car il cherche à être l’un des meilleurs divertissements qui existent sur Internet et bien plus encore pour ceux qui veulent ravir leur élève avec une beauté aussi marquée et courbée que la sienne.

Cano a également avoué qu’il s’entraîne 2 heures par jour pendant 5 jours par semaine, afin que nous puissions voir la grande persévérance dont il dispose et l’effort qu’il fait pour produire son contenu de la meilleure qualité.

Il nous a également dit que j’étais récemment en Colombie, où je fréquentais ce pays pour concevoir des maillots de bain pour sa marque, car comme nous le savons, il a une entreprise internationale de vêtements de plage très prospère et des magasins dans le monde entier.

Il ne fait aucun doute que Cano est l’un des business models les plus réussis et qu’ils ont montré que tout peut être réalisé en se basant sur l’effort, le dévouement et surtout la passion de faire ce que l’on aime, ce qu’elle a découvert en fréquentant l’université en réalisant que ce qu’elle voulait le plus était d’être une femme d’affaires capable de diriger sa vie comme elle l’aimait.

À cette époque, Joselyn rêvait de pouvoir voyager et visiter des restaurants chers qu’elle a toujours rêvé de quelque chose qu’elle pourrait réaliser et qui fait en fait partie d’une liste qu’elle a placée dans ses histoires, où elle exprime tous ses passe-temps préférés lorsqu’il s’agit de profiter du temps libre. cela reste.

Ce 2020 a été un peu différent de ce à quoi elle s’attendait, car elle avait prévu de faire de nombreux voyages mais a dû réduire l’itinéraire pour pouvoir prendre soin d’elle-même, car elle connaît la grande importance que la situation mondiale a eu, étant la raison pour laquelle non a augmenté le tarif de sa page de contenu exclusif, est très consciencieux et attentionné envers ceux qui aiment la regarder.