Dancing With the Stars a connu une première lors de l’épisode Top 13 de lundi. Alors que Tyra Banks commençait à lire les noms des paires qui étaient à l’abri de l’élimination, elle le réduisit à ce qu’elle pensait être les deux derniers couples dont le sort serait ensuite déterminé par les juges. C’est à ce moment-là qu’elle et tout le monde ont réalisé qu’il restait encore trois couples, pas deux, auxquels Banks s’est rendu compte qu’une erreur avait été commise.

Après avoir vérifié les choses tout en faisant face aux contraintes de temps de la télévision en direct, Banks a appelé Monica Aldama et son partenaire, Valentin Chmerkovskiy, de retour sur scène après avoir pensé qu’ils étaient en sécurité. Il s’avère qu’Anne Heche et Keo Motsepe étaient les deux couples en place pour l’élimination. Heche et Motsepe étaient la troisième paire éliminée cette saison. L’erreur a fait beaucoup de bruit sur le moment et par la suite sur les réseaux sociaux. Dans l’émission The Talk de CBS, Carrie Ann Inaba, l’une des trois juges du programme, voulait effacer le nom de Banks après avoir été ridiculisée sur les réseaux sociaux pour avoir gâché les choses.

. @ CarrieAnnInaba dit que l’incident de vote #DWTS “ n’était pas la faute de @TyraBanks ” pic.twitter.com/cnP6EOYexI – The Talk (@TheTalkCBS) 6 octobre 2020

«C’était intense et nous n’avions jamais rien eu de tel», a déclaré Inaba. «Je veux juste clarifier pour tout le monde, tout le monde blâme Tyra sur les réseaux sociaux. Ce n’était pas la faute de Tyra. Elle s’est fait donner les mauvais noms au début du tour éliminatoire. C’était une erreur technique dans l’isoloir concernant le décompte des votes. » La juge a ajouté qu’elle «se sentait mal pour eux tous», surtout compte tenu des facteurs de stress associés à une élimination. «Nous venons tous de sauter et je pense que Tyra a fait un travail incroyable dans une situation live vraiment intense. Elle a également déclaré que l’émission s’efforçait de faire en sorte que quelque chose comme ça ne se reproduise plus.

Alors qu’Inaba a tenté d’aider à effacer le nom de Banks de la situation, Twitter n’a pas tardé à l’appeler pour le flub et a continué à le faire le lendemain. L’erreur n’a pas non plus aidé le cas de Banks lors de sa première saison en tant qu’animatrice de l’émission, en particulier après le contrecoup qui lui est venu et la façon dont la série a renvoyé Tom Bergeron et Erin Andrews. Bergeron occupait le poste depuis la création de l’émission. Avant d’accueillir Dancing With the Stars, Banks avait été juge pour America’s Next Top Model et America’s Got Talent.