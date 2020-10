Dancing With the Stars a fait ressortir tous les arrêts pour sa soirée des méchants sur le thème d’Halloween. Les trois juges – Carrie Ann Inaba, Derek Hough et Bruno Tonioli – ont revêtu des costumes représentant des méchants classiques de la tradition d’Halloween. Inaba, en particulier, a tout fait pour son costume, alors qu’elle s’habillait en Pennywise de It (avec son propre ballon rouge).

Sur Instagram, Inaba a partagé un aperçu de son costume à ses abonnés. Elle a écrit, à côté d’une photo en gros plan de son visage recouvert de maquillage blanc et rouge dessus, “Devinez qui vient à la table des juges ce soir … (signal de rire effrayant).” Le juge a noté que son maquillage avait été réalisé par Marylin Lee, une maquilleuse primée aux Emmy Awards qui a travaillé sur DWTS, The Talk et The Voice. Au cours de l’épisode, Inaba a gardé le caractère de Pennywise, alors qu’elle apparaissait sur le panneau avec son look complet (alias le truc traditionnel du clown) et un ballon rouge. Mais, après la première représentation de la soirée (de la co-animatrice de The Real, Jeannie Mai et de son partenaire Brendon Armstrong), elle a fait sauter le ballon pour choquer le public et vraiment entrer dans l’esprit effrayant.

Dans une interview avec TV Insider, publiée à la mi-octobre, Inaba a expliqué qu’elle avait en fait reçu une partie de son inspiration mode de la nouvelle animatrice Tyra Banks. “Tyra m’a inspiré de manière à avoir beaucoup plus de plaisir à m’habiller pour le spectacle”, a déclaré le juge. «Nous avons eu le mémo:« Le gala du Met rencontre la danse de salon ». … Je fais la série depuis 29 saisons donc, c’est bien d’avoir un peu de changement. ” Ailleurs dans l’interview, Inaba a parlé des changements pour la saison 29 sur la compétition ABC. Plus précisément, elle a évoqué le fait que Banks a succédé à l’animateur de longue date Tom Bergeron et à sa coanimatrice Erin Andrews.

“Je m’ennuie de voir Tom et Erin, bien sûr, parce que nous sommes comme une famille”, a déclaré Inaba. “[But] Je pense que Tyra a apporté une énergie vraiment incroyable. Cela a été controversé, oui, mais elle a une excitation difficile à mettre en mots et c’est ce qui donne envie aux gens d’être à l’écoute. Elle est tellement passionnée par ce qu’elle fait. Et j’adore le fait qu’elle apporte ce jeu de mode au défilé. … Dancing With the Stars est un énorme spectacle et ce n’est facile pour aucun d’entre nous. Elle a fait un travail incroyable et l’a pris dans sa propre direction. “