Carrie Ann Inaba continue de s’exprimer au milieu des critiques des téléspectateurs de Dancing With the Stars à propos de son jugement sur Kaitlyn Bristowe et Artem Chigvintsev. Tout au long de la saison 29 du concours de danse ABC, Inaba a critiqué leurs routines, déduisant souvent des points, ce qui a amené certains à croire qu’elle était peut-être plus dure avec Chigvintsev en raison de leur passé romantique.

Abordant les rumeurs dans une récente interview avec Us Weekly, Inaba a déclaré qu’elle avait «l’amour» et le «respect» pour Chigvintsev. L’ancien couple était sorti ensemble pendant trois ans avant de se séparer en 2009, Chigvintsev accueillant ensuite un bébé avec Nikki Bella, sa désormais fiancée. Inaba, éclaircissant les rumeurs, a déclaré qu’elle était une “grande fan” de Bella et qu’elle adorait “qu’ils viennent d’avoir leur petit bébé Matteo”, ajoutant qu’elle n’avait “que de l’amour” pour son ex et sa famille.

Inaba a poursuivi en expliquant qu’elle “comprenait totalement ce que” les fans faisaient lorsque les théories de la jalousie ont surgi, déclarant que c’est ce qu’elle aime “des fans de Bachelor et des fans de Bachelorette. Ils peuvent créer une histoire autour de ça!” Elle a dit: “C’est comme, il y a de la jalousie là-bas et il y a ceci et cela parce que c’est ça le baccalauréat et la bachelorette, n’est-ce pas? Il s’agit de créer des histoires sur tout le monde.” Elle a également reconnu que les théories et les réactions négatives à son score découlent de la passion des fans pour leur émission et des paires qu’ils recherchent, bien qu’elle ait clarifié pourquoi son jugement peut sembler un peu dur.

«En tant que danseuse, j’ai tendance à pousser un peu plus les femmes parce que je le comprends de leur point de vue, donc je sais exactement ce que je pousse parce que je peux sentir qu’elles sont si proches de ça», dit-elle expliqué. “Et je sais que c’était dur et je sais qu’ils étaient frustrés mais cela arrive tout le temps.”

Au cours de la soirée Icônes de lundi soir, Inaba a remis à Bristowe et Chigvintsev leur premier score parfait en leur donnant 10 points, portant leur total à 30. Le tango argentin de la paire à “Toxic” de Britney Spears a été qualifié d ‘”incroyable” par le juge, qui a déclaré qu’elle devait donner au couple “une standing ovation”. Le score parfait faisait suite à des semaines de scores inférieurs et de critiques de la part d’Inaba, qui avait déduit un point au cours de la semaine 8 pour ce qu’elle avait surnommé un ascenseur plutôt qu’un flip, ce qui a suscité beaucoup de réactions négatives, y compris de Chigvintsev, qui a admis que cela commençait à se sentir «un peu personnel».

Les demi-finales de Dancing With the Stars débutent lundi à 20 h HE sur ABC. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.